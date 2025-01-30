記者張筱涵／綜合報導

電豹女成員們也分別與家人團聚。隊長小楓笑說：「回到桃園過年，和同為桃園人的笑笑、安汝平時常見面，但若過年無聊，還是可能相約。「不過宅女安汝應該是不會想出門的啦！」

▲魚肉（由左至右）、安汝、Nia、笑笑、草莓、小楓。（圖／想想時間有限公司提供）



台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪 LIVE 電豹女，在新年期間各自享受難得的假期，大年初二這天，成員們紛紛回家團聚、走春並試試手氣，迎接充滿挑戰與期待的新一年。同時，她們也將全力投入 2 月 8 日、2 月 9 日即將登場的浪 LIVE x 電豹女主題日，帶來突破自我的精彩表演！ 日前人氣啦啦隊女神草莓攜手李雅英的性感舞蹈影片，點閱破百萬觀看，粉絲大喊性感指數爆表，無限循環播放。

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按照傳統，大年初二是回娘家的日子，公時還邊複習隊歌〈豹豹豹〉，笑稱這樣應該算是「跟電豹女一起過」！ Nia今年選擇留在台北，沒有特別與隊員們相約，因為過年結束後很快就要見面了。 人氣團員草莓則回到高雄與媽媽的親戚團聚。

新年期間，大家也不免試試手氣，看看蛇年運勢如何！其中，最讓人羨慕的莫過於Nia，她除夕夜一個人去買刮刮樂，沒想到花了 500 元竟中 5000 元！「當下興奮到想尖叫，但因為只有我一個人，只能裝鎮定，」她笑說。 笑笑在外婆家與家人打牌度過歡樂時光。隊長小楓陪阿公阿嬤打牌小輸，並說道：「身為晚輩，就是要讓長輩們開心嘛！」她還打算過幾天再去試試刮刮樂，希望能刮回來。草莓則表示自己「狂進牌」，打麻將時運氣超旺。

大啖美食的過年期間，被問到是否讓電豹女成員們是否擔心收假後制服穿不下？草莓說：「因為過年前感冒變瘦，所以反而有空間可以放縱一下。」小楓坦言平時就會吃宵夜，所以過年期間也沒有特別忌口，反而擔心其他隊員太放縱，導致女孩日畫面不美麗！ Nia則完全不敢量體重，為了應對女孩日，過年期間每天都去健身房報到。笑笑因為身體狀況水腫，所以特別注意飲食，深怕狀態不好，擔心受到網友的言語霸凌。

▲草莓（由左至右）、安汝、Nia、笑笑、魚肉、小楓。（圖／想想時間有限公司提供）



即將在 2 月 8 日、2 月 9 日登場的 「浪 LIVE x 電豹女主題日」，成員們都投入大量心力準備，希望帶來嶄新演出！隊長小楓面臨最大挑戰，因為她要挑戰與國民表妹李雅英一起唱歌，小楓說：「這次挑戰特別的歌曲，唱完整首應該會直接躺平在場中央！」 安汝則透露今年的風格有很大轉變，將展現粉絲從未見過的一面。草莓則神秘表示：「到時候就知道了！」她也補充，年後大家已經約好要加強團練，確保演出達到最佳狀態。 隨著新年的到來，電豹女成員們在享受與家人團聚的同時，也已經投入 2 月 8 日、2 月 9 日的主題日準備，力求帶來更精彩的演出！究竟她們會帶來哪些驚喜表現？讓我們一起拭目以待，見證電豹女的成長與突破！

▲李雅英和小楓將合唱。（圖／想想時間有限公司提供）

