棒棒堂解散到重聚「15年6大時間軸」一次看！　合體最大功臣是阿緯

記者劉宜庭／綜合報導

在華語音樂圈中，「Lollipop棒棒堂」的解散與合體過程可謂是一段充滿戲劇性的歷史。該團自2006年出道以來，曾經風靡一時，但因為合約問題及成員間的意見不合，最終在2008年宣告解散，分為Lollipop F和JPM兩個團體。隨著時間的推移，成員們各自發展，直到最近才有了重聚的機會。

▲「Lollipop棒棒堂」歷經拆團，2024終於再度合體。（圖／記者周宸亘攝）

【官方合約期滿...簽約前突變故】

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2008年，Lollipop棒棒堂的官方合約到期，成員們面臨續約的選擇。當時，團體內部對於未來的方向出現了分歧，導致了最終的解散。這一決定不僅影響了成員間的關係，也讓粉絲感到失望。

在合約到期前的一兩天，王子（邱勝翊）和小杰（廖允杰）突然決定不續約，這一突如其來的決定讓其他成員感到震驚。根據敖犬（莊濠全）的回憶，這一切發生在一次聚餐之後，他們本來是想討論未來計劃，但卻因為小杰的表態而導致了氣氛緊張。

王子也曾透露當時情況：「那時候我們其實鬧得很僵，變成在處理合約本來要簽給同一間公司，後來沒有簽給同一間公司，我就跟小杰、我弟選擇了Andy哥，然後他們選擇了原本的唱片公司，但我們還有一些活動要一起，所以其實過程很尷尬。」

【伍柒玖牛肉麵事件】

這場聚餐被稱為「伍柒玖事件」，當時成員們在練習後一起去吃牛肉麵。在討論合約問題時，小杰突然表示不想續約，讓正在吃麵的阿緯氣得踢椅子，並說道：「不吃了！」這一幕成為了他們解散的重要轉折點，也象徵著團體內部意見的不合。

【Lollipop F、JPM競爭】

「Lollipop棒棒堂」拆成Lollipop F、JPM兩個團體以後，不只兩邊粉絲時常發生爭執，成員們也會暗自較勁，小煜曾在節目上坦言，當時如果有頒獎典禮，還會比較兩團得獎數量的多寡。

▲▼Lollipop F、JPM。（圖／資料照／金牌大風、SONY MUSIC）

【歌詞中的暗示】

在後來的發展中，JPM的一首歌中出現了歌詞「你還吃糖果」，這被認為是在嗆Lollipop F。這句歌詞引發了粉絲和媒體的廣泛討論，也讓兩個團體之間的競爭關係更加明顯。

事隔多年，成員們在實境節目《來吧！哪裡怕》證實此事，JPM成員邱宇辰（毛弟）也出面表示「我當時被夾在中間覺得很煩⋯心想到底關我什麼事」。

▲▼JPM成員證實歌詞暗示。（圖／翻攝自《來吧！哪裡怕》FB、threads）

【團綜證實成員關係疏離】

隨著時間推移，成員們各自發展，據威廉近期在團綜的說法，拆團後所有人都跟敖犬不熟，他笑說「我說一句坦白的，現在大家跟他都不是很熟。」讓小杰、王子、小煜當場大爆笑。事實上，敖犬曾經前往大陸發展，還登上知名綜藝《披荊斬棘的哥哥》，而其他成員也各自忙於自己的事業，多年後，他們才逐漸解開心結，重新聯繫，並陸續曬出聚餐合影，讓不少粉絲心中燃起合體希望。

【合體最大功臣是阿緯】

如今，6人相隔15年終於在螢光幕前合體，2024年更合作實境節目《來吧！哪裡怕》，由威廉擔任節目製作人，而阿緯則是被認為是促成此次合體的重要人物。王子說：「最大功臣是阿緯，大家的想法是過了這麼久，如果有機會一起相聚，是滿不錯的事情，所以每月幾乎一聚，約吃飯沒壓力，開彼此之前玩笑，慢慢感情增溫，互虧當初不成熟，成為茶餘飯後笑話。」

▲阿緯被視為合體功臣。（圖／記者周宸亘攝）