一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅，雙胞胎姊姊Joy也因此受到關注，Joy在去年生日大方認愛樂天桃猿捕手宋嘉翔，今（29）日大年初一更驚喜曬出小倆口完成結婚登記的合照，甜蜜表示「I say yes.」

▲一粒的姊姊宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

照片中，Joy和宋嘉翔現身戶政事務所甜蜜合照，Joy手上拿著一束白色與淡藍色相間的花束，臉上帶著溫柔的微笑，流露出幸福的眼神。宋嘉翔則戴著灰色棒球帽，身穿白襯衫，臉上同樣帶著淡淡的笑容，眼神直視鏡頭，整體給人一種溫暖且穩重的感覺。小倆口輕輕依偎在一起，畫面氛圍十分甜蜜，展現升格夫妻的滿滿幸福感。

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▲一粒的姊姊分享結婚的喜悅。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

事實上，一粒的姊姊Joy在去年4月正式官宣男友是樂天桃猿大物捕手宋嘉翔，當時她先是曬出一張寫著「生日快樂、2024.4.22」的照片，並且畫著愛心與貓熊圖案的簽名球，隨後宋嘉翔也在IG限動轉發照片，小倆口同時宣布戀情，如今在大年初一公開登記結婚的喜訊，再度湧入大批網友朝聖按讚，並紛紛留言寫下祝福。