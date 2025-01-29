ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅，雙胞胎姊姊Joy也因此受到關注，Joy在去年生日大方認愛樂天桃猿捕手宋嘉翔，今（29）日大年初一更驚喜曬出小倆口完成結婚登記的合照，甜蜜表示「I say yes.」

▲▼一粒。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

▲一粒的姊姊宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

照片中，Joy和宋嘉翔現身戶政事務所甜蜜合照，Joy手上拿著一束白色與淡藍色相間的花束，臉上帶著溫柔的微笑，流露出幸福的眼神。宋嘉翔則戴著灰色棒球帽，身穿白襯衫，臉上同樣帶著淡淡的笑容，眼神直視鏡頭，整體給人一種溫暖且穩重的感覺。小倆口輕輕依偎在一起，畫面氛圍十分甜蜜，展現升格夫妻的滿滿幸福感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼一粒。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

▲一粒的姊姊分享結婚的喜悅。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

事實上，一粒的姊姊Joy在去年4月正式官宣男友是樂天桃猿大物捕手宋嘉翔，當時她先是曬出一張寫著「生日快樂、2024.4.22」的照片，並且畫著愛心與貓熊圖案的簽名球，隨後宋嘉翔也在IG限動轉發照片，小倆口同時宣布戀情，如今在大年初一公開登記結婚的喜訊，再度湧入大批網友朝聖按讚，並紛紛留言寫下祝福。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

推薦閱讀

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

一粒, 結婚, Wing Stars, 啦啦隊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證
  2. A-Lin愛徒「唱完小巨蛋爆後遺症」　回家狂做夢苦練心聲曝
  3. 尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉
  4. 專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了
  5. 小嫻「挨酸有錢真好」8字直球反擊　豪砸1400萬屏東買房
  6. 6女星懷孕藏辛酸！　李佳穎做試管取卵9次、歐陽妮妮罹多囊性卵巢
  7. 劉雨柔當媽「挨酸騙點閱反擊了」！　6天前才喊憎恨別人懷孕
  8. 2024翻車5韓星！泰一「捲多人性侵」還裝沒事　他酒駕找經紀人頂罪
  9. 包偉銘過年朝聖擲筊大賽　見證幸運兒把車開回家
  10. 2024年「娛樂圈20對CP求婚結婚」！蕭敬騰世紀婚禮　他喜餅被暴雷

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366