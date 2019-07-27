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獨家／謝佳見連換4公司「不怕被說難搞」　鐵心離開華研

記者關韶文／專訪

藝人謝佳見和前公司華研結束合作，加入新公司立刻推出新單曲《怕不夠》、《我一個人在夜的城市飛》，搭上戲劇《男神時代》熱播，也讓謝佳見圓了自己的歌唱夢，謝佳見接受《ETtoday星光雲》專訪，分享來台灣發展的心情，即使換了四間，仍不會放棄自己的夢想。

剛來台灣時，謝佳見簽給海蝶，本來想當歌手，卻意外走上演員路，後來合約被輾轉送到TVBS演出電視劇。《我的寶貝四千金》走紅後合約到期，謝佳見簽入華研，本以為可以一圓歌手夢，無奈僅發了幾首歌，就擦身而過，現在加入第四間經紀公司「輝映創藝」，成了孟耿如、周采詩等人的師弟。

▲▼謝佳見新單曲專訪。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼謝佳見來台灣連換4間經紀公司。（圖／記者季相儒攝）

▲▼謝佳見新單曲專訪。（圖／記者季相儒攝）

謝佳見來台灣一路高高低低，演過許多戲劇作品，有大中的、也有根本沒人看的，而《我的寶貝四千金》則是他的巔峰，謝佳見笑說，「當時我真的覺得很跨張，去哪一個角落都有人知道我是誰，每天走在路上，真的有嚇到，覺得很感恩開心，想要做更多事情，但後來又掉下來，走到某些角落可能沒人認得你。」

因為換了公司，曾多次被傳出耍大牌、大頭症等負面新聞，謝佳見無奈卻不敢表態，「那時候面對媒體我都會怕，後來就開始不想接任何工作，不想要媒體，會覺得冷箭在我身上。」心態一轉，謝佳見逼自己調整，「我覺得這是一個過程，反正清者自清，我就做我自己吧！」

▲▼謝佳見新單曲專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲▼謝佳見新戲《男神時代》熱播中。（圖／記者季相儒攝）

▲▼謝佳見新單曲專訪。（圖／記者季相儒攝）

加入華研後，謝佳見感謝夥伴把自己保護地很好，接連演出許多大陸戲劇，不過卻也因為顧此失彼，台灣聲量稍微掉了下來，「我很感謝所有的安排，雖然不是所有事情都很如意，但至少很順利。」被問到不續約的原因，謝佳見則無奈表示，「其實一直都有爭取想要唱歌，但是公司沒有想做純歌手的計畫，多少會有點遺憾，但後來合約剛好到期，認識新的公司、新的朋友，至少有人願意聽見我的聲音。」

雖然再次換公司，不過談到在華研的日子，謝佳見也充滿感謝。當時爆出出走消息時，華研就曾表示對謝佳見投入許多心力，像是從《獨家保鑣》、《親愛的王子大人》、《端腦》、《我是顧家男》、《男神時代》⋯戲劇，到華碩、屈臣氏、 Fila、 Skin Code..廣告代言，LV、BMW、Chocola BB、SKII、Uniqlo等品牌活動出席，出版《第二個佳見》寫真書以及《最幸福的你》單曲，深受好評與矚目，「雖已與藝人結束合作關係，但原來華研國際處理未完成的工作，雙方在愉快的工作狀態下仍會由華研國際負責到結束。」

謝佳見認清自己無法一炮而紅，寧可一步一腳印，「我要比別人努力更多才能得到，因為我從小就是這樣的人，別人不用唸書就有冠軍，但我以前就要一直背書，最後才有前三名，所以我比別人慢，也是很正常的事情。」

▲▼謝佳見新單曲專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲▼謝佳見認清自己無法一炮而紅。（圖／記者季相儒攝）

▲▼謝佳見新單曲專訪。（圖／記者季相儒攝）

換了第四間公司，謝佳見不怕再被說難搞，他笑了笑，「或許外面的人會覺得我又換公司了，但是對我來說，就像是大家換房子一樣，找尋自己更適合居住的地方，沒有太多在意，反正適合最重要。」

談到未來，謝佳見則希望能入圍金鐘獎，「已經三年沒有入圍，至於唱片可能可有可無，反正現在只要有歌，網路上自然就會被聽到。」謝佳見新歌搭配《男神時代》熱播中，8月4日也將和同劇演員一同出席戲劇見面會。

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