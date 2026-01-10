1月10日星座運勢／為愛而生的一天！ 雙子動了結婚念頭
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：取得不凡成果
感情：愛情大有所獲
財運：盈收有望新高
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：保持開放心態
感情：有結婚的念頭
財運：本業收入增加
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：突破自我限制
感情：今日為愛而生
財運：買賣藝術獲利
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作表現優異
感情：愛情讓人成熟
財運：商務洽談機會
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：得到公司福利
感情：單身者多奇緣
財運：親友回饋金額
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：經營策略成功
感情：幸福是種財富
財運：財務合理支出
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不再懼怕未知
感情：保持良好狀態
財運：節儉多有儲蓄
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：態度恭謙良好
感情：愛情給你力量
財運：兼差賺取外快
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：領悟自我價值
感情：講求平衡付出
財運：減少奢侈購買
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：事業版圖擴增
感情：形象招來桃花
財運：有努力有收穫
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：修正思考方向
感情：繼續保持聯絡
財運：短期投資有盈
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：做事放寬心態
感情：珍惜得到的愛
財運：增資擴充情況
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響