1月10日星座運勢／為愛而生的一天！　雙子動了結婚念頭

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：取得不凡成果

感情：愛情大有所獲

財運：盈收有望新高

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：保持開放心態

感情：有結婚的念頭

財運：本業收入增加

幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：天秤

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：突破自我限制

感情：今日為愛而生

財運：買賣藝術獲利

幸運色：銀色

貴人：巨蟹

小人：射手

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：工作表現優異

感情：愛情讓人成熟

財運：商務洽談機會

幸運色：銀色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：得到公司福利

感情：單身者多奇緣

財運：親友回饋金額

幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：魔羯

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：經營策略成功

感情：幸福是種財富

財運：財務合理支出

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：金牛

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：不再懼怕未知

感情：保持良好狀態

財運：節儉多有儲蓄

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：處女

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：態度恭謙良好

感情：愛情給你力量

財運：兼差賺取外快

幸運色：白色

貴人：處女

小人：天蠍

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：領悟自我價值

感情：講求平衡付出

財運：減少奢侈購買

幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：雙子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：事業版圖擴增

感情：形象招來桃花

財運：有努力有收穫

幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：牡羊

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：修正思考方向

感情：繼續保持聯絡

財運：短期投資有盈

幸運色：紅色

貴人：魔羯

小人：雙魚

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：做事放寬心態

感情：珍惜得到的愛

財運：增資擴充情況

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：獅子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

Jennie來了！　見接機人潮外套遮全身

