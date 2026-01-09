蔡瑞雪健康亮燈掛病號！　「緊急扎針趕劇組」近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（9）日她在限動PO出一張黑白照，透露自己的健康亮起紅燈。內容曝光後，立刻引發粉絲擔憂。為此，稍早再度發聲報平安了！

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪掛病號PO黑白扎針圖

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過蔡瑞雪發布的限動可見到，她先是PO出一張Hello Kitty公仔躺在病床上的示意圖，並在公仔的臉上後製了一滴眼淚，並配文寫道：「現在的我⋯。」暗示自己正在醫院掛病號、身體虛弱需要休息的狀態。緊接著，蔡瑞雪發布一張黑白濾鏡的照片，畫面中是她在打針的特寫，她在文中崩潰喊道：「好痛好痛，馬上趕去劇組了！！！還好來得及，感謝診所」，透露出她身體不適需緊急治療，但為了工作仍必須趕場的緊湊行程。

▲蔡瑞雪病倒了。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



蔡瑞雪扎針後趕往劇組工作

蔡瑞雪的限動內容曝光後，立刻引來粉絲關心，為此她事後PO出了一張她正在梳化的工作側拍，畫面中她穿著外套，坐著讓化妝師補妝。她向粉絲報平安表示：「從早上到現在終於用手機了！謝謝尼們關心，好感動嗚嗚，順利收工了！別擔心。」這證實自己順利撐過了一整天的工作，直到收工才終於能回覆訊息，同時也不忘感謝大家的關心。