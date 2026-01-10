CORTIS現身公館吃滷味！「珍奶甜度嚇壞台灣人」　接地氣行程全公開　

記者田暐瑋／綜合報導

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）1月10日在臺北大巨蛋盛大舉行，JENNIE、Stray Kids、LE SSERAFIM、CORTIS、ALLDAY PROJECT多組韓星都已抵台，更在第一晚就出沒台北各大景區，掀起追星熱潮，而CORTIS更是由趙雨凡領軍前往公館商圈吃美食，買手搖飲選的甜度冰塊也被一併公開，讓網友嚇得直呼：「我的天！」

CORTIS趙雨凡在台灣長大，對台北的各大美食相當熟悉，抵台第一晚帶著團員前往公商圈品嚐當地美食，包括50年老店的金雞園小籠包、柳橙檸檬飲料、知名的大台北滷味等等，接著還到運動中心玩直排輪，接地氣的玩樂路線引發熱烈討論。

▲CORTIS來台觀光。（圖／翻攝自CORTIS IG）



不只如此，CORTIS全員還喝了得正手搖飲，一致選擇「全糖」的珍珠奶茶，這驚人甜度讓網友驚呼，「我無法理解喝全糖的珍奶」、「太甜了吧啊啊啊」、「果然是年輕弟弟」、「他們復刻我們大學行程 趙雨凡果然是新店人」。

除了CORTIS外，ALLDAY PROJECT及LE SSERAFIM也出沒中山、西門町商圈、饒河夜市等知名景點，即便享有高知名度，但完全零變裝，即使被認出也毫不避諱。事實上，韓星近年來台都會趁空檔外出觀光，連帶吃過的美食都會造成熱潮，像是張員瑛先前來台喝了龜記及珍煮丹的飲品，同樣掀起搶購風潮，帶貨力相當驚人。