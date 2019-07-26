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獨／國安局吳宗憲刷爆645萬！ 天王憲哥也有「2張無限卡」一口氣刷250萬

記者蕭雅玲／台北報導

國安局官員「吳宗憲」爆發藉職務之便走私9800條菸的弊案，並用玉山銀行信用卡支付高達645萬免稅菸款，綜藝大哥吳宗憲（憲哥）透露，自己有兩張無限卡，是用來預防卡片消磁或是不時之需：「且我生活簡單，沒有任何物慾，一個月根本刷不了幾萬塊！」而用無限卡買過最貴就是重機，因為實在太想擁有，所以一口氣刷了250萬。

▲吳宗憲出席台北直飛越南芽莊啟航活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳宗憲自曝曾用無限卡刷過最貴是250萬元。（圖／記者林敬旻攝）

吳宗憲今（26日）跟著三立《綜藝玩很大》到首爾出外景，被問到撞名國安局官員，從事件爆發、聲押到羈押，名字都會出現在社會版面，對此他幽默回應說：「整天都覺得耳朵好癢，想到就覺得蠻好笑。」而經常因為工作當空中飛人的他，有一次出國工作返台，「在桃園機場小狗一直聞我的身體，後來我就被盤查了，結果是因為前一天在國外錄《玩很大》吃了燒肉，因為沒有換褲子，沒想到小狗可能太愛吃了，聞到味道一直纏著我，害我全身被搜光！」

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▲▼吳宗憲KID小鬼出席《綜藝玩很大之2019台灣小鎮漫遊年》記者會。吳宗憲（圖／記者季相儒攝）

▲吳宗憲近日因撞名國安局官員，讓他哭笑不得（圖／記者季相儒攝）

吳宗憲因撞名國安局官員，「這次事件讓我有警惕作用，人不一定要大成功，但一定要謹守份紀！」雖然撞名但他也說「行不改姓，坐不改名」，且吳宗憲這個這個名字筆畫31劃，「命理學上是非常好的，但是；好不好？！還要看你怎麼做！機會在右手，命運在左手，努力在雙手，天下沒有白吃的午餐，要怎麼收穫就得那麼栽！」

▲▼吳宗憲。（圖／吳宗憲提供）

▲吳宗憲跟著《綜藝玩很大》製作單位到首爾出外景。（圖／吳宗憲提供）

他也說，自己有很多小孩要養，「我沒有另外一個30年來證明我就是一個好人，所以我必須是一個好人，而我的努力發言，也是為了台灣的下一代，為了別人的孩子，也不就是為了自己的孩子嗎？」

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