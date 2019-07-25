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跟大體睡同床招惹「好兄弟」　Eason半夜鬼壓床動彈不得

記者蕭雅玲／台北報導

Eason（黃尹宣）主持靈異節目《逃跑吧好兄弟》，加上有有靈異體質，所以每次出遊都會有很多禁忌，日前他上節目分享自己避免觸犯「好兄弟」，所以每次出遊或是錄靈異節目，一定會隨身攜帶保平安的符，或是問清楚禁忌，以免招惹「好兄弟」。

▲▼Eason,黃尹宣。（圖／TVBS提供）

▲Eason日前上節目分享出遊的靈異事件。（圖／TVBS提供）

但有一次他跟朋友去登山，晚上跟友人在山上看整片銀河星，讓他興奮不已，一直到12點與友人回到避難小屋休息時，床位已經被占滿，當下看了一下，只剩轉角處有一個隔出來的木板床位，便跟朋友兩人直接躺在木板床上睡覺。沒想到當他正要睡著時，感覺到有人在拉他的被子，而且有一雙很冰的腳靠著他，全身無法動彈疑似被「鬼壓床」，當下只剩眼球可以動，他拼命的想跟朋友求救，發現朋友眼球一直盯著他的床尾看，Eason拼命的想掙扎，卻因用力過度最後就昏過去了。

醒來後他把這件事跟朋友講，朋友跟他說：「昨天晚上有一個人坐在你的床尾，然後慢慢要躺下。」後來問了山嚮導才知道，原來他們睡的那塊木板床，是發生山難時，大體需要扛下山，中途需要過夜時，怕避難小屋的人會忌諱，才會隔出個木板床位放大體，後來Eason下山回到家後，腳上陸續出現很多黑青，這次的經驗讓他對登山留下陰影。

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