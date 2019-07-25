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「很多人問蒼白女是不是我演的」　白胖監製尷尬：這下誤會大了！

記者林映妤／台北報導

恐怖電影《在黑暗中說的鬼故事》講述萬聖節的夜晚一群青少年到傳說中的鬼屋探險，卻意外中了詛咒，原本要追恐怖故事的他們，卻一路被鬼故事書糾纏追殺。導演安德烈艾弗道夫與監製吉勒摩戴托羅最愛的鬼怪就是「蒼白女」，吉勒摩幽默更表示：「很多人說我跟蒼白女長很像，竟然還有人問是不是我演的，這誤會真大！」

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》導演安德烈艾弗道夫(左二)、監製吉勒摩戴托羅(中)在聖地牙哥動漫展。（圖／甲上提供）

▲《在黑暗中說的鬼故事》監製吉勒摩戴托羅（右）表示蒼白女不是自己演的啦！（圖／甲上提供）

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其實「蒼白女」是特效化妝師麥克希爾的最大的挑戰，麥克表示：「她不是一般常見的恐怖鬼怪，但卻能讓人毛骨悚然。」為了讓「蒼白女」看起來逼真自然，他們必須製作全身模具服裝給演員穿上，且全身上下都需要繁複的化妝和上色。

吉勒摩戴托羅出席聖地牙哥動漫展時，透露《在黑暗中說的鬼故事》從概念到拍攝完成耗費長達5年之久，更因為不想把電影拍成像小說段落式的風格，因此要把好幾篇鬼故事融合成一個完整的故事，讓編劇數次卡關，最後從奧斯卡奇幻鉅作《羊男的迷宮》啟發靈感，才順利完成故事，「我在《羊男的迷宮》裡設計了一本魔法書，這次《在黑暗中說的鬼故事》中則會有一本鬼故事書寫出所有人內心的恐懼。」

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》導演安德烈艾弗道夫(左二)、監製吉勒摩戴托羅(中)在聖地牙哥動漫展。（圖／甲上提供）

▲《在黑暗中說的鬼故事》導演安德烈艾弗道夫、監製吉勒摩戴托羅最喜歡的鬼怪就是蒼白女。（圖／甲上提供）

至於導演安德烈則表示，每個人的童年都會有一個最愛的鬼故事，「這部電影帶領大家進入禁書的恐怖世界！」《在黑暗中說的鬼故事》8月7日上映。

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在黑暗中說的鬼故事, 吉勒摩戴托羅, 安德烈艾弗道夫

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