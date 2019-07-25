利菁分析孫協志旁都有夏宇童！　速配程度她停7秒...認了「他們還在一起」

記者林彥君／台北報導

利菁今（25日）在中天《麻辣天后傳》錄影前，談到日前因誤會孫協志和夏宇童公開交往而道歉，利菁笑稱是「助攻」，因近期孫協志的《飢餓遊戲》近期收視率還超越《綜藝大集合》，「協志的回答也蠻妙的，他說謝謝菁姐的加持。」

▲利菁。（圖／記者林彥君攝）

利菁笑說，「依照我們這種人，不論真假、輩份我都願意道歉。」至於在事件爆發後，孫協志和夏宇童在遊戲中城堡的帳號是否仍綁定，利菁掩面不說話，僅以點頭微笑回應，間接證實兩人帳號還在一起。利菁接著說：「老娘用天后之姿道歉，你們都不告訴我有沒有在一起，我就純祝福。」

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而夏宇童今也會上利菁的節目，會不會在錄影前虧對方？利菁笑說：「人家已經送我水蜜桃了！吃人嘴軟，她說今年水蜜桃沒那麼好，沒那麼盛產，只找到兩盒帶給我吃，我想說要不要一盒給協志，我不知道。」

▲利菁。（圖／記者林彥君攝）

利菁被問到覺得孫協志和夏宇童相配嗎？利菁停了7秒才開口，「我曾經知道他們一起出去吃飯，不只他們（孫協志、夏宇童）兩個人，但經常就是協志跟幾個女生一起吃飯，都會拍照傳到群組裡。」是否每次都有夏宇童？利菁點頭默認，「祝福他們，愛他們。」

利菁說完也拉著助理主持李懿和大根出來，和大家說明當時化妝間的對話，利菁笑說：「都是他們讓我誤會！」說完壓著李懿的頭道歉，李懿搔頭說：「事情有點久了，真的忘記了。」

▲利菁。（圖／伊林娛樂提供）

