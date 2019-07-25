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獨／陳建州1年收2節目「每月損失約130萬元」　《神隊友》短命維持3個月

記者林彥君／台北報導

陳建州（黑人）主持中天《叫我神隊友》，該節目5月開播，沒想到播一季就收攤，節目今（24日）是最後一次進棚錄影，中天也證實停播消息。據悉黑人主持一集節目約6萬元，以《神隊友》每周一到五播出，一個月以30天、播出22天計算，黑人一個月至少損失130萬元。

▲▼《叫我神隊友》主持人黑人陳建州。（圖／中天提供）

▲《叫我神隊友》主持人黑人陳建州。（圖／中天提供）

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這是黑人繼4月停播了主持8年的《上班這黨事》後，再有節目收攤，原黑人在《上班》停播後隔1個月又緊接著接下《叫我神隊友》，生活不至於有影響，不過該節目只維持3個月就喊停，經濟多少受影響。

黑人今在錄影結束後於臉書發文向節目夥伴感性道別，並表示未來將投入籃球領域，「人生階段性任務告一段落，因為我認為現在必須花多一點的時間，在自己熱愛和擔心的籃球上面，包括經營球隊和整體的大環境都需要更多的時間和精力！」

▲▼黑人陳建州。（圖／記者林彥君攝）

▲《叫我神隊友》主持人黑人陳建州。（圖／中天提供）

黑人近期專注在籃球推廣，他曾是中華男籃領隊、台灣啤酒籃球隊副領隊、台灣大籃球隊副領隊，現擔任寶島夢想家領隊及富邦勇士籃球隊副領隊外，近期更擔任中華藍領隊參賽第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，為籃球盡一份心力。
 

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