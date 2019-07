記者林彥君/台北報導

陳建州(黑人)主持中天《叫我神隊友》,該節目5月開播,沒想到播一季就收攤,節目今(24日)是最後一次進棚錄影,黑人今也在臉書上分享心情,證實最後一次錄影消息。這是黑人在《上班這黨事》收攤後接的新節目,未料只3個月節目就喊停。

▲黑人陳建州節目將收攤。(圖/記者林彥君攝)

對此節目製作人表示交由電視台回應不便發言。中天則表示:「未來會持續嘗試各種型態節目,朝多元化發展。」其餘未多說明。而原《神隊友》播出的9點到10點時段,據悉將播出《麻辣天后傳》。

黑人臉書全文:

今天在歡樂的氣氛下⋯

錄完 #叫我神隊友 的最後一次錄影!

這個節目最大的收穫、就是讓我對孩子和家庭之間有更多的認識⋯同時也結交了這麼多優秀的年輕爸媽!

謝謝大家的支持與肯定,未來還有機會再相見!

人生階段性任務告一段落、因為我認為現在必須花多一點的時間,在自己熱愛和擔心的籃球上面,包括經營球隊和整體的大環境都需要更多的時間和精力!

特別謝謝中天電視台和製作團隊創造了這麼有意義的節目,期待未來再次合作!

再次感謝大家的支持與體諒!

Thanks for everything.