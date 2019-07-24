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首部緬甸拍攝外國電影！超狂「三大影帝合體」吸市民圍觀搶拍

記者林映妤／台北報導

張家輝、古天樂及吳鎮宇3大金獎影帝再度合作演出，新片《使徒行者2諜影行動》由《無間道》導演劉偉強監製，24日片商公布個人版海報，影帝荷槍實彈，眼神更是凌厲可見，氣勢逼人！該片也是第一部在緬甸拍攝，得到當地政府支持的國外電影，軍警全面配合拍攝，過程相當新鮮。

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲《使徒行者2諜影行動》發布張家輝、古天樂及吳鎮宇個人海報。（圖／華映提供）

《使徒行者》除了是香港電視劇的經典IP，2016年由張家輝、古天樂及吳鎮宇合作電影版本，也在各地開出亮眼票房，就連較不清楚《使徒行者》系列的台灣觀眾，在看了不到最後不知誰是臥底的電影版本，都紛紛留言期待續集，讓《使徒行者2諜影行動》的預告點閱數字有亮眼的表現。

續集保持了前作3大經典元素：警匪、卧底、兄弟情，全新的人物關係，以世界各地的襲擊事件為背景，調查「潛伏卧底」，探討臥底對救贖的執念，以不惜犧牲的姿態去跨過痛苦歷練，延續「使徒」精神，張家輝、古天樂及吳鎮宇再度上演諜對諜戲碼。

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3人再度合作默契十足，讓動作場面及文戲互鬥場面都更加精彩，導演文偉鴻說：「這次的臥底情節及兄弟情誼的矛盾，會直擊觀眾的心。」

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲▼《使徒行者2諜影行動》兄弟情誼將直搗觀眾內心。（圖／華映提供）

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

繼2016《使徒行者》電影版以巴西毒品市場作為舞台，打造一場跨越國際的臥底行動，這次《使徒行者2諜影行動》無論動作場面、以至事件格局都將更上層樓。製作團隊遠赴緬甸及西班牙取景拍攝，帶出異國危情，規模媲美好萊塢。

作為第一部在緬甸拍攝的電影，《使徒行者2諜影行動》得到當地政府的全力支持，軍警全面配合拍攝，讓電影在此地拍攝了許多重要場面，不但將緬甸神秘而富有魅力的文化背景盡入眼簾，並透過電影影像，讓觀眾同時體驗到緬甸先進一面。

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲《使徒行者2諜影行動》在緬甸拍攝引起圍觀。（圖／華映提供）

動作導演錢家樂說：「這是緬甸首次開放給外國電影進入拍攝，真的很榮幸來創作這個歷史。」古天樂也對前往緬甸拍攝感到難忘，「我們在鬧區拍攝槍戰，真的很多市民在看我們拍戲，所有圍觀的民眾全都拍入鏡頭中了，真的很有趣。」《使徒行者2諜影行動》8月30日上映。

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使徒行者2諜影行動, 張家輝, 古天樂, 吳鎮宇

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