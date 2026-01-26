1月26日星座運勢／辛勤奔波有代價！水瓶得正財 巨蟹省錢投資
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：實現共贏理念
感情：奢侈享樂的愛
財運：辛勤奔波得財
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：提供友善價格
感情：走過難忘時光
財運：動腦開發財源
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座 ♎
工作：專注質量安全
感情：可以解決問題
財運：財運有好收獲
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：創造自我價值
感情：兩人達成共識
財運：小額積累資產
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：射手
金牛座 ♉
工作：做好眼前工作
感情：好的循環開始
財運：精打細算理財
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：發展多元服務
感情：可以輕鬆面對
財運：獲得有利訊息
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：遵守重視紀律
感情：處處溫馨相伴
財運：省錢投資賺錢
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：建立媒體關係
感情：追求新的開始
財運：定期評估財務
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：積極推動環保
感情：彼此互相忠實
財運：還清債務問題
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：建立企業聲譽
感情：可以堅強面對
財運：財務出現轉機
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：投資人才培訓
感情：流露的溫馨感
財運：可做短期投資
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：獅子
射手座 ♐
工作：提供卓越體驗
感情：起身面對問題
財運：小投資大獲利
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
