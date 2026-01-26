陳昊森爆熱戀小2歲女星！0偽裝「路邊摟抱撒嬌」騎單車約會全被拍

記者潘慧中／綜合報導

陳昊森2021年與歐弟前妻鄭雲燦傳緋聞，兩年後又被拍到和金曲歌后魏如萱同遊日本，感情生活始終備受關注。沒想到，他最近被直擊在街頭親密約會，對象就是大陸女星蘭西雅。

▲陳昊森爆熱戀小兩歲的大陸女星蘭西雅。（圖／翻攝自微博／陳昊森、蘭西雅）



畫面中，只見陳昊森與蘭西雅一同從入住的酒店出發準備用餐。在步行途中等待紅綠燈時，他自然地伸手摟住女方，舉止相當親暱。隨後，兩人選擇騎乘共享單車前往餐廳，享受悠閒的晚餐時光。

▲陳昊森和蘭西雅一起騎單車約會。（圖／翻攝自微博／知名娛記蘇小五）



用餐結束後，陳昊森先行走出餐廳在門外等候，因見蘭西雅許久未現身，又貼心地折返店內尋人，隨後兩人才一同步出。在路邊等車期間，身高182公分的他展現出反差萌，不僅緊摟著女方，更將頭靠在對方身上撒嬌，甜蜜氛圍藏不住。

▲陳昊森摟著蘭西雅撒嬌。（圖／翻攝自微博／知名娛記蘇小五）



最後，陳昊森與蘭西雅搭車返回下榻酒店。抵達門口時，女方轉身似乎想牽起他的手，但他則順勢伸出手臂，直接搭住女方的肩膀，兩人就這樣併肩走進酒店休息，結束了這趟約會行程。對此，兩人皆尚未在社群平台回覆。

▲▼陳昊森搭著蘭西雅的肩膀一起走進酒店。（圖／翻攝自微博／知名娛記蘇小五）

