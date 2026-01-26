金宇彬甜蜜掌鏡！申敏兒婚後PO「愛的視角」蜜月照　無名指婚戒超閃

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣夫妻檔金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，2025年底舉辦婚禮，正式晉升新身份，令許多粉絲為他們開心不已。兩人舉辦完婚禮後，曾經被粉絲目擊現身西班牙度蜜月，申敏兒也在25日公開了當時的照片，左手無名指還戴著婚戒，小倆口的日常放閃公開，粉絲嗨喊「一定是金宇彬掌鏡」、「鏡頭充滿愛」。

▲申敏兒無名指婚戒超閃。（圖／翻攝自申敏兒IG）



申敏兒自12月結婚後，25日首度更新了最新的照片，有粉絲發現這一系列旅遊照片，與她當初被網友拍到的蜜月照片一樣，立刻被粉絲發現照片就是她與老公金宇彬前往西班牙的蜜月照，而鏡頭紀錄了她的各種面貌，不只有招牌的甜美燦爛笑容，還有俏皮的活潑一面，充滿金宇彬愛的視角，讓粉絲直呼太閃了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有粉絲在西班牙目擊申敏兒、金宇彬，申敏兒25日曝光了蜜月照。（圖／翻攝自申敏兒IG）



PO文中，申敏兒也把一路上的美景分享給粉絲，以及夫妻倆在海外吃的燭光晚餐，還有眼尖的粉絲發現，新婚的申敏兒也同步把婚戒戴上，無名指的婚戒超亮眼，再度讓網友被閃一波。

申敏兒婚後首度更新PO文，讓網友看得很開心，留言區敲碗「想要看多一點」、「太閃了好喜歡」、「忍不住尖叫」。