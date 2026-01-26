曲艾玲昔遭調侃「遮瑕厚到像水泥漆」！　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

記者孟育民／台北報導

藝人曲艾玲在演藝圈有「活動女王」封號，即便現已經55歲，仍活躍於各大活動與主持舞台，青春歐膩的狀態都令人讚嘆，也時常被親友追問「到底怎麼保養的」。日前她受邀上 YouTube 頻道《DR.SHINE光澤美學院》，首度公開保養昇華心路歷程，坦言為了解決長年困擾的眼袋問題，選擇動刀進行「5D 亮睛術」，如今拍照不再依賴濾鏡，連女兒都主動找她合照。

▲曲艾玲分享變美的秘密。（圖／翻攝自YouTube／DR.SHINE光澤美學院）

曲艾玲直言，自己其實早在 10 多年前就發現眼袋逐漸明顯，「一開始還能靠遮瑕、冰敷撐著，直到有一天化妝師忍不住跟我說，我的遮瑕膏已經厚到像水泥漆了。」這句話成了她下定決心處理眼袋的關鍵。她也分享，手術搭配「超級煥顏術」後，整體狀態明顯改善，眼神與自信心同步回來。

▲▼曲艾玲過去被眼袋所困擾。（圖／翻攝自YouTube／DR.SHINE光澤美學院）

她大方公開術前、術後對比照，笑說現在「自信心爆滿」，不只是外表變年輕，更重要的是不再被疲憊感與老態影響心情，「當我不再煩惱這些外在問題，才能把心力放在真正重要的事情上。」曲艾玲也強調，自己始終相信，不論在哪個年齡階段，都該讓自己維持最佳狀態，「優雅地老去，改變不是虛榮，而是一種選擇。」

▲▼曲艾玲公開手術前後對比照。（圖／翻攝自YouTube／DR.SHINE光澤美學院）

節目中，曲艾玲也與光澤診所整形外科陳威臣醫師暢談變美歷程。陳威臣醫師也進一步說明，「5D 亮睛術」相較傳統眼袋手術，是透過寬隔膜釋放與淚溝韌帶鬆解重建，能更有效且長期改善眼袋問題。對此，曲艾玲也深有同感，直言最吸引她的關鍵就是幾乎是一勞永逸，「這對我來說非常重要。」

▲▼陳威臣醫師介紹「5D 亮睛術」。（圖／翻攝自YouTube／DR.SHINE光澤美學院）

陳威臣醫師也分享診間經驗，透露曾有 20 多歲的網紅前來詢問為何年紀輕輕卻有嚴重眼袋，藉此提醒大眾，眼袋成因與作息、體質密切相關，並非單純與年齡畫上等號，「其實眼袋不是年紀大的專有疾病，年紀輕輕也會有眼袋，所以年輕也可以來開眼袋。」

▲陳威臣醫師突破眼袋迷思。（圖／翻攝自YouTube／DR.SHINE光澤美學院）

※療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷。

