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「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

記者劉宜庭／綜合報導

熱播台劇《我們不能是朋友》由劉以豪、郭雪芙主演，劇中雙方都有男女朋友，卻忍不住對彼此動心，甚至背著愛人偷情激吻，題材挑戰道德尺度。此外，其中一句台詞「買可樂」，背後藏著18禁超羞含意，也意外成為網友熱議話題之一。

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲袁艾菲在《我們不能是朋友》中飾演郭雪芙的閨蜜「韓可菲」。（圖／翻攝自愛奇藝）

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劇中，袁艾菲飾演郭雪芙的閨蜜「韓可菲」，個性熱情奔放，除了愛濃妝豔抹、展露事業線，私底下也常參加聯誼，性生活十分活躍，但從不穩定交往，面對男配角「顏百洋」（陳慕 飾）告白，她也以「解嗨」形容、並白眼拒絕。

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲袁艾菲狂喊「好想買可樂」。（圖／翻攝自愛奇藝）

格外引發討論的是，在戲裡其中一個橋段，袁艾菲整個人癱在沙發，頻頻喊著「好想買可樂」，經過一番掙扎後，還是忍不住在社群網站寫下「我要買可樂」5個字，下秒卻自覺「我怎麼這麼丟臉」，並將文章刪除時，突然接到男網友回傳「我也要買可樂」，隨即興奮赴約。

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲袁艾菲發文「我要買可樂」後，收到名為「一條根」的網友回傳訊息。（圖／翻攝自愛奇藝）

正當觀眾疑惑「買可樂」到底是什麼意思？下秒畫面轉到飯店床上，袁艾菲對陳慕說，「你是第一個知道『買可樂』意思的人。」男方隨即回答，「這很難嗎？買可樂，Make love.（買可樂諧音，意指做愛）」

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲「買可樂」背後含意。（圖／翻攝自愛奇藝）

一番話一出，才讓螢光幕前的眾人恍然大悟，「買可樂」諧音用法也意外在PTT、Dcard等討論版上掀起討論，不少網友紛紛留言表示，「沒聽過，第一次聽長知識」、「沒解釋我還真的不懂」。

不僅如此，劉以豪近來也在IG發文坦言，「最近大家一直跟我說可樂可樂。」對此，他PO出運動照片，用幽默方式回應：「很甜糖很多。要記得運動。」

▲劉以豪被「買可樂」洗版。（圖／翻攝自Instagram／劉以豪）

▲劉以豪被「買可樂」洗版。（圖／翻攝自Instagram／劉以豪）

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