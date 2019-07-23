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「小鳳飛飛」方寧跟媽媽借錢開唱！　被酸：賣不好就取消

▲▼方寧。（圖／立派工作室提供）

▲方寧跟媽媽借錢開演唱會。（圖／立派工作室提供）

記者關韶文／台北報導

《超級模王大道》中有小鳳飛飛封號的方寧，8月24日將在高雄大東文化藝術中心舉行《2019祝你幸福談唱會》，自2013年跟母親借款舉辦首場向偶像鳳飛飛致敬演唱會，至今已邁入第七年，每年都自掏腰包堅持辦個唱，方寧說：「因為偶像鳳飛飛開啟了我的歌唱生涯，國父革命10次才成功，我才第七次，還要期許再努力。」

這場向鳳飛飛致敬的演唱會，方寧選在在8月20日鳳飛飛冥誕後開唱，除了方寧以鳳飛飛的造型歌聲重現有巨星風采，還邀請到創作大師林煌坤與名人粘嫦鈺到場敘述鳳飛飛的歌壇星路歷程故事，讓粉絲在聽歌、聽故事中，再次地重享往日美好時光！

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提到演唱會，有小鳳飛飛封號的方寧表示，「自2013年向母親借款舉辦首場向偶像鳳飛飛致敬演唱會，至今已邁入第七年，每年都堅持自掏腰包舉辦演唱會，方寧坦言一路走來很辛苦，獨力籌措經費辦個唱，遭遇挫折連連，曾被好友酸言，票房賣不好就直接取消開唱吧！」但憑藉著不服輸的個性，咬牙硬撐地年年舉辦。

而被封號小鳳飛飛，方寧也分享心路歷程，剛開始以鳳飛飛分身之姿出道，曾被很多人質疑，甚至鳳迷直言：在歌壇應該曇花一現吧，也因為這樣讓我告訴自己不要輕易被擊倒，更加精進演出，讓更多粉絲都接受我的演出，這些年來演唱會的票房漸入佳境，讓我能繼續努力，當然也曾經因為每次都被要求以鳳飛飛分身登上舞台，心中暗自傷心地問自己，「為何不能以我的真實身分獻唱演出，心情百感交集，後來領悟到因為大家喜歡看我這樣的造型演出，如果能帶給大家歡樂與懷念的美好時光，延續自己的偶像精神，讓我有開心堅持的動力，繼續以偶像鳳飛飛的風格演出！」

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