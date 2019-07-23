哈林談「20年前」首場售票演出　話講一半被陳鎮川搶走！

記者關韶文／台北報導

由庾澄慶（哈林）與陳鎮川攜手打造的全新奇幻音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》，將於9月在高雄登場，為了讓更多觀眾提前深入認識音樂劇，哈林、陳鎮川特別南下高雄進行了「一日之旅」，分享許多幕後故事。

哈林也回憶起初次與陳鎮川合作，是在1999年他的第一場售票演唱會《20哈林‧哈世紀》，「當時也是陳鎮川剛出來自己當製作人的時候，做完那一場演唱會之後，我們都覺得⋯⋯」，哈林的話到一半，也同樣憶起當年的陳鎮川也忍不住直接接口：「那是『經典之作』！」所以再一次「音樂頑童」和「金牌製作人」的合作，也讓哈林直說認為以他自己對於作品的要求，還有陳鎮川參與其中做出來的作品，「一定只會好不會差」。

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▲▼哈林、陳鎮川為音樂劇舉辦分享會。（圖／公關照）

而儘管對於作品品質充滿信心，哈林也忍不住大嘆「音樂劇比演唱會要困難、複雜很多很多！」音樂劇的演出不但要唱歌，要記台詞、走位，還有舞蹈跟武術動作要熟悉，甚至要感受同台演員的節奏，配合舞台換景等種種內容，也讓哈林直跟現場觀眾分享，覺得「演戲是這次排練音樂劇中最讓我感到負擔、耗精力的一個部分」。

陳鎮川也分享「《西哈遊記－魔二代再起》是一個很特別的案子，因為哈林從以前就是一個不喜歡按常規、天馬行空的藝術家，是需要跟他有很深的默契培養」。但陳鎮川跟哈林說：「我們不能做出一個流行音樂界的朋友覺得莫名其妙，劇場界的觀眾也覺得荒謬的一個四不像作品。」