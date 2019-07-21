蘇打綠休團將滿三年...團長阿福認：明年確定復出　搶先預告作品內容

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠2017年宣告休團三年，眼看明年即將滿三年，蘇打綠團長阿福近期依然工作滿檔，表示之前有看到幾個不錯的樂團，會跟他們做合作出單曲，這些年輕樂團都很厲害，自己比較像是孵化器、加速器，幫助新生代樂團有機會出頭。他也預告明年蘇打綠確定復出，雖然尚未開始規劃，但保證作品將會讓大家猜不透。

▲▼ 蘇打綠阿福擔任兒童音樂營營隊大隊長。（圖／新視紀整合行銷提供）

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桃園市近幾年因桃園鐵玫瑰國際音樂節吹起音樂風潮，除了7月底即將開唱的清新玫瑰趴，周末更舉辦兒童音樂營，並特別邀請阿福擔任營隊大隊長，透過阿福現場更以吉他彈唱與學童互動，啟發學童對音樂的喜愛及尋找潛在的音樂才能。

阿福表示，大學時期就常做返鄉服務，最近剛結束曙光祭，就是希望到全台尋找新生代樂團，而透過桃園鐵玫瑰兒童音樂營更能把觸角伸到更年輕的地方，身為2個孩子的爸，阿福自認從小就是孩子王，之前第一次幫小朋友配唱，就試著讓自己的想法與語言要跟他們一樣，這樣才能知道他們想要什麼。他也說自己小孩才4歲，正是愛玩的年紀，爸爸像玩伴而媽媽比較會管教他們。

▲ 阿福自認從小就是孩子王。（圖／新視紀整合行銷提供）

阿福也分享到高中時期的往事，他說當時高他兩屆的學長阿沁有一天說要唱歌給他聽，下課後他去了社辦，阿沁以吉他自彈自唱對他唱了梁詠琪《短髮》，他表示，阿沁當年又高又帥，又會打電動，是個萬人迷，升大學後依舊對於後輩學弟都很照顧，直到現在都讓他記憶深刻。