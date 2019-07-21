安心亞辣開低胸挺C.T.O　團員羞認是理想型：喜歡有才華、能幹的女生

記者蔡琛儀／台北報導

男團「C.T.O」推出第二張新專輯《START IT》，21日在西門聯合廣場舉辦簽唱會，現場擠進不少粉絲，今天安心亞特地前來站台，並送上兩道金牌，象徵和老闆羅志祥（小豬）一樣要他們在演唱會上「跳到死」，並有「操到翻」的毅力。

▲▼安心亞今天特地站台C.T.O簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

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被問到女神是否也是團員們的理想型，他們立刻推派去年脫口而出「喜歡能幹的女生」的宇慶出面回應，宇慶笑說：「我還是喜歡有才華、能幹的女生。」透露還是練習生時期，看過小豬和安心亞在排練《靚仔》的舞蹈，就覺得安心亞是個很認真的女生，繞了半天才回答：「是（理想型），她真的不錯啊！男生應該有八成都還蠻喜歡她吧！」再被追問是否是性幻想對象，宇慶支支吾吾回答：「不方便說啦！」

▲▼安心亞一開始搞不清楚要比什麼手勢，滿臉問號，在C.T.O團員解釋下才豁然開朗。（圖／記者李毓康攝）

梓寧先前和小豬一起趕上踢瓶蓋流行，拍攝搞笑「踢頭」影片，因此今天現場特別準備能量飲品讓C.T.O團員們挑戰，梓寧用功夫腿踢開、梓鑫用仙女棒變魔法、宇慶打太極拳、振緯旋轉後許願、薛恩眼睛矇黑布踢瓶，最後仕緯用C.T.O團員們的6支應援扇搧開瓶蓋，逗得台下粉絲全笑翻。

▲▼C.T.O團員挑戰踢瓶蓋。（圖／記者李毓康攝）

