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「最強feat.女歌手」9m88開唱秒殺！　呱吉見本人恍神...網笑：超烙賽

記者蔡琛儀／台北報導

曾和金曲歌王Leo王合作《陪你過假日》、金曲新人ØZI《B.O》、及吳青峰《Everybody Woohoo》、馬念先《你朝我的方向走來》等曲走紅的新生代爵士女歌手9m88，終於將在8月8日推出首張創作專輯《平庸之上》，首波單曲《Aim High》月初在數位串流平台上架，且專輯未發行就先引起轟動，上週開放預購，已達到4000多張的好成績。

▲▼ 9m88、呱吉。（圖／爵士寶貝有限公司提供）

▲ 9m88上呱吉的節目宣傳新專輯。（圖／爵士寶貝有限公司提供）

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她搶先推出首波MV主打《愛情雨》，找來YouTuber議員呱吉客串，逗趣的肢體動作，讓網友看了都驚喜不已。《愛情雨》MV由9m88過去唯一一首單曲《九頭身日奈》導演Sid and Geri執導，MV的造型更由9m88本人一手包辦，超復古逗趣的風格獲得廣大迴響，而9m88昨晚也特地上呱吉的直播節目宣傳新專輯，讓呱吉十分緊張，在一個小時半的直播中瘋狂恍神，還被9m88關心：「你要不要先休息一下？」

▲▼ 9m88、呱吉。（圖／爵士寶貝有限公司提供）

▲9m88終於要推出眾所矚目的首張新專輯。（圖／爵士寶貝有限公司提供）

9m88八月底即將舉辦「平庸之上」發片演唱會，門票今天中午開賣，不到1分鐘近3000張票券馬上銷售一空，可見9m88的超高人氣，不少網紅如阿滴、Cherng更留言求票。

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