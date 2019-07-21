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C.T.O梓鑫驚爆罹隱疾　吐露唱歌使不上力...考慮要開刀！

記者蔡琛儀／台北報導

男團「C.T.O」推出第二張新專輯《START IT》，21日在西門聯合廣場舉辦簽唱會，現場擠進不少粉絲，睽違一年再回到同個場地辦簽唱，六人心情從去年的緊張、到今年的自在，老闆羅志祥（小豬）今天也沒現身盯場，對他們相當放心，只有前一天傳訊息給他們加油打氣，還不忘使用自己的貼圖。

▲▼C.T.O《START IT》全面啟動簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼C.T.O今天再度於西門聯合醫院舉辦簽唱會，心情輕鬆不少。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼C.T.O《START IT》全面啟動簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

C.T.O即將在8月31日於台大體育館舉辦首場大型售票演唱會，心情相當緊張，由於時間只剩下一個多月，每天大家都認真練習，幾乎只能睡兩到三個小時，梓寧笑說，已經睡得夠少，梓鑫睡覺還狂打呼，梓鑫則自爆，其實他有呼吸道過敏和扁桃腺肥大，因此天生會打呼，連平常吞口水都會痛，也不太能喝冰的東西，昨天有人送上百香果鳳梨冰，他還得等融化了才能吃，唱歌有時也會覺得使不上力，一用力又會劇痛，因此已經在考慮將來要不要把扁桃腺割掉。

▲▼C.T.O《START IT》全面啟動簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼C.T.O近期忙著準備演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼C.T.O《START IT》全面啟動簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

團員們都有在積極健身練身材，其中仕偉天生身材精實，體脂肪更只有3、4左右，必須要有超精密的機器才能測得出他的體脂肪，梓寧說，他甚至可以直接看到仕偉的心跳隨著皮膚跳動，第一次看到還嚇了一大跳，仕偉也現場秀一下，讓現場人嘖嘖稱奇；薛恩則是最近會睡一睡突然大吼，嚇到玩手機的團員，他解釋是因為作夢夢到自己眼睛睜不開、手腳也無法動彈，出現「鬼壓床」的狀況，好不容易掙脫，不小心脫口喊出來。

▲▼C.T.O《START IT》全面啟動簽唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲梓鑫（右三）自爆有呼吸道過敏、扁桃腺肥大的疾病。（圖／記者李毓康攝）

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