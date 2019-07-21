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鄧紫棋鬆口認了「那段時間」不開心！　壓力爆棚...身心都不健康

記者蔡琛儀／台北報導

鄧紫棋前晚在《中國新說唱》節目中首度演出《差不多姑娘》，一推出就獲得大量好評和關注，她自曝曾經也深陷「差不多」迷思，「那段時間真的非常不開心，催眠自己要很瘦才好看，但又總是覺得自己不夠瘦，其實已經吃得很清淡了，稍微吃了一點點零食，就會有超級的罪惡感，反正，就是一直處在很不健康的心態！」

▲▼鄧紫棋。（圖／G Nation Ltd提供）

▲▼鄧紫棋新歌鼓勵男女不要陷入普世的審美觀和價值觀的群體價值而迷失。（圖／G Nation Ltd提供）

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▲▼鄧紫棋。（圖／G Nation Ltd提供）

但壓力反而讓她暴飲暴食，整個人變胖，身心也越來越不健康，後來她逼自己正常飲食，反而身材也變得正常，鄧紫棋分享瘦身秘訣：「是開心健康的瘦下來，以前瘦很沒精神、容易會反彈復胖，現在則是比較飽滿的、是開心的，不像以前常常壓力很緊繃。」歌曲也鼓勵男女不要陷入普世的審美觀和價值觀的群體價值而迷失，「在紛亂世界的雜音中，更要靜下心認清自己是誰，才能活出自己、活出美麗！」

▲▼鄧紫棋。（圖／G Nation Ltd提供）

▲▼鄧紫棋自曝過去也曾因對身材不滿意，導致心裡差點生病。（圖／G Nation Ltd提供）

▲▼鄧紫棋。（圖／G Nation Ltd提供）

《差不多姑娘》詞曲是向MC HogDog熱狗的《差不多先生》致敬，她表示：「兩年前在《中國新說唱》公演上，看到狗哥演唱《差不多先生》，當時就覺得太帥了，在我心目中是100分！」因此她一直想要做一個致敬熱狗的表演。有趣的是，鄧紫棋寫完《差不多姑娘》後，不知為何莫名的緊張，心中第一個念頭就是拿給熱狗過目，後來才發覺潛意識驅使她把作品拿給原創者看，就是為了舒緩自己的緊張，笑說：「是一個求鼓勵的概念！」

▲▼鄧紫棋。（圖／G Nation Ltd提供）

▲▼鄧紫棋新歌是向熱狗的《差不多先生》致敬。（圖／G Nation Ltd提供）

▲▼鄧紫棋。（圖／G Nation Ltd提供）

MV今天上線，由比爾賈操刀，她為了MV特地飛來台灣拍攝，從中午過後一路拍到隔天早上9點才收工，她也透露MV中，有幾套螢光衣的場景，必須在地面打上紫外光，才能拍得出螢光的效果，但長時間暴露在紫外光中會使人曬黑，所以她得在皮膚上特別塗上很多的防曬用品，而且還要不時的補充，免得曬黑。

▲▼鄧紫棋。（圖／G Nation Ltd提供）

▲鄧紫棋鼓勵大家做自己。（圖／G Nation Ltd提供）

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