王心凌抱病開唱噴仙氣　密藏驚喜《隱形的翅膀》、《曖昧》前奏一下粉絲全瘋了

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌全新巡演2019「CYNDILOVES2SING愛。心凌」昨晚在上海東方體育館舉行，她也是全新的東方體育中心開放演唱會使用之後，首位登上場館舉辦個唱的女歌手，住在上海的好友朱安禹（小蜜桃）也帶著一對兒女來為她應援。

▲▼ 王心凌昨晚在上海開唱，好友小蜜桃（右四）也來力挺。（圖／天晴音樂提供、翻攝臉書／小蜜桃姐姐momo）

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她先前就透露自己感冒，彩排時候甚至還邊咳邊排，正式上場雖然抱病，卻更駕輕就熟，更腎上腺素噴發表演沉穩精彩，但她自爆，其實還是有在轉身之際忍不住偷偷咳了幾聲，不知道有沒有耳尖的歌迷聽到，現在仍小心照顧喉嚨，慶功宴上連酒都不敢喝。

昨晚王心凌在全新升級進化版的雷聲和閃電特效中開場，抓著巨型氣球手掌，仙氣十足的從天而降，演唱新專輯中的夯歌《劈你的雷正在路上》，因為場館高度更高，她這次也升高到七米空中亮相，舞者配合歌曲情境手持特製雨傘，迎接她緩緩空降舞台。

▲▼ 王心凌仙氣十足的開唱。（圖／天晴音樂提供）

這場演唱會中，王心凌除了特別演唱歌迷票選想要聽到的「非主打歌」《小星星》之外，更加碼演唱「自己很喜歡的歌」，沒想到竟是張韶涵《隱形的翅膀》和楊丞琳的《曖昧》，原來去年網上流傳最強女子團體「CAR團」（ C = Cyndi 王心凌， A = Angela張韶涵 ， R = Rainie楊丞琳），許多歌迷敲碗表示想要看到三人合體，貼心的王心凌在演唱會設計這個小巧思，算是稍微滿足了歌迷們的期盼。

▲王心凌昨晚在上海舉辦演唱會。（圖／天晴音樂提供）

王心凌這回上海場更是加製新衣，同樣換裝五次，設計七種造型，再加上舞台機關與樂手、舞者，巡演總共耗資三千萬，她還貼心改編《睫毛彎彎》和《愛的天靈靈》成為全新的舞曲風格，也選唱上一輪巡演沒唱到的幾首經典，包括被跳舞機遊戲選為神曲的《水仙》和《飄飄》，並和樂手合作過去不曾在演唱會上表演的不插電橋段。

▲▼ 王心凌寵粉無極限，在演唱會設計不少小巧思。（圖／天晴音樂提供）

結束上海站後，她將前往長沙等各地城市接力開唱，她開心表示今年是自己的「寵粉年」，此次演唱會也是她要送給陪伴了她十六年的歌迷的一份禮物，讓自己的歌，帶給別人幸福快樂的感覺。