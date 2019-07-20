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宇宙人出道十年宣佈攻蛋！　明年208「一起去小巨蛋」

記者蔡琛儀／台北報導

宇宙人今年出道第十年，「再陪我玩十年」巡迴演唱會日前開跑，台北站昨晚在台北Legacy登場，安可時他們宣布重大好消息，將於明年2月8日站在台北小巨蛋，實現出道十年來的夢想，宇宙人在台上感性說：「十年讓學生變成上班族，讓上班族變成父母，不管如何，宇宙人會一直在你們身邊。謝謝你們十年來陪我們上太空、去爬山、一起去跑步、現在我們要一起去小巨蛋了！」

▲▼ 宇宙人,相信音樂新聞 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人宣布明年攻蛋開唱 。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 宇宙人,相信音樂新聞 。（圖／相信音樂提供）

宇宙人表示從去年就開始等攻蛋，「真的等了很久...其實聽到消息的當下不知為何，沒有緊張感，直到最近要公佈了才又緊張了起來。」坦言之前訂的時候遇到一些困難，「真的很擔心訂不到場地，日期確定之後是鬆了一口氣，畢竟我們之前已經跟歌迷約好了要在小巨蛋見，不能跳票。」阿奎也說：「以前錄音室在捷運南京三民站，每天都會經過小巨蛋站，常常在想著哪一天可以提早下車去小巨蛋表演。這一站讓我等了好久。」首度攻蛋難免緊張，問到最擔心的事，宇宙人笑說：「我們的歌迷習慣蹦蹦跳跳，有點擔心在小巨蛋開唱要如何安排座位。」

宇宙人5月遇上樂器遭竊事件，他們昨也談起此事，當時3人凌晨在台北公館工作，卻不慎被偷走合成器、吉他、貝斯等樂器，小玉和方Q的合成器和貝斯沒多久便被警察找回，而阿奎的吉他卻遭變賣，2周後才回到他身邊，昨晚演唱會現場還特地設置了一個「展示區」在入口，展示阿奎當時遺失的吉他。

▲▼ 宇宙人,相信音樂新聞。（圖／讀者提供）

▲阿奎失而復得的吉他。（圖／讀者提供）

阿奎笑說，自從發生吉他遭竊事件，他到各地演出都會被問「吉他還好嗎」，他笑說：「好像變成一個全亞洲樂團開頭問候語，有點哭笑不得！」更讓他哭笑不得的是，有人質疑他在炒新聞，害他連吉他找回來了都不知道要不要說，「不過很多歌迷問我到底找回來了沒，我們決定乾脆就展示在演唱會門口。」他笑說，最不爽的是吉他變賣價格竟只有3500元，「更過分的是還有歌迷留言『50收』！」

▲▼ 宇宙人,相信音樂新聞 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人感謝歌迷十年陪伴 。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人,相信音樂新聞 。（圖／相信音樂提供）

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