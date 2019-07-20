與毛弟邱宇辰爆熱戀　吳品潔曾三次告白「明天會更喜歡你」...讚這一點：被暖到了

記者蔡琛儀／台北報導

邱宇辰（毛弟）和吳品潔傳出疑似假戲真做戀愛中，兩人在《你有念大學嗎？》飾演歡喜冤家梁子傑和簡貞怡，在戲中有吻戲、床戲，吳品潔也曾在IG分享和邱宇辰等戲時的互動，害羞告白：「我昨天發現我很喜歡你，我今天也很喜歡你，我有預感我明天會更喜歡你。」

▲邱宇辰和吳品潔在劇中有火辣吻戲 。（圖／三立提供）

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而兩人吃便當時，邱宇辰夾了她便當裡的菜，還問她，「我可以吃嗎？」等她點頭說好後，又冒出一句：「因為我答應妳不能偷吃。」當時看起來似乎是鬧著玩，但現在看來一切似乎有跡可循。

吳品潔也曾透露，在和邱宇辰熱吻時一度吻到腿軟，而在劇中第一次獻出床戲，事前緊張到和邱宇辰一起吃喉糖，雖然都有做防護措施，不至於走光，但邱宇辰仍貼心拉被子保護吳品潔，讓她感動喊：「當下就有一種被暖到的感覺！」

▲▼邱宇辰和吳品潔在劇中有火辣吻戲 。（圖／三立提供）

沒想到兩人戲裡甜蜜，戲外更是曖昧到不行，《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，毛弟20日下午被讀者目擊和吳品潔雙雙走進一家位於台北長庚醫院後方的社區型餐廳用餐，兩人相處彷如老夫老妻，雖然話不多，但吳品潔仍不時會和毛弟分享工作上的事情，而外頭突然下起大雷雨，毛弟則談起類似衣服有沒有收的話題；直到用餐尾聲，毛弟更突然站起來，親自餵吳品潔吃甜點，女方也毫不猶豫一口吞下，看起來似乎已不是第一次做出餵食的動作，最後毛弟刷卡埋單時，吳品潔仍低頭照吃，兩人互動相當自然甜蜜。

▲ 邱宇辰和吳品潔今天私約吃飯被直擊。（圖／讀者提供）