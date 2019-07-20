記者蔡琛儀、李欣容／台北報導

邱宇辰（毛弟）去年9月被拍到和陳冠希前女友洪文安看夕陽，隨後又和張語噥去玩小型賽車，不過兩人在先前的節目上毫不避諱拿這件事開玩笑，顯見兩人之間應該真的沒有什麼，但今天邱宇辰被目擊和一起演出戲劇《你有念大學嗎？》的女二，25歲的新人演員吳品潔單獨相約吃飯，還上演餵食秀，疑似假戲真做。

▲▼邱宇辰和一起演出《你有念大學嗎？》的吳品潔爆戀情。（圖／翻攝IG、讀者提供）

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《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，毛弟20日下午被讀者目擊和吳品潔雙雙走進一家位於台北長庚醫院後方的社區型餐廳用餐，兩人相處彷如老夫老妻，雖然話不多，但吳品潔仍不時會和毛弟分享工作上的事情，而外頭突然下起大雷雨，毛弟則談起類似衣服有沒有收的話題；直到用餐尾聲，毛弟更突然站起來，親自餵吳品潔吃甜點，女方也毫不猶豫一口吞下，看起來似乎已不是第一次做出餵食的動作，最後毛弟刷卡埋單時，吳品潔仍低頭照吃，兩人互動相當自然甜蜜。

▲▼ 邱宇辰和吳品潔被讀者直擊單獨相約吃飯，甚至上演餵食秀。（圖／讀者提供）

吳品潔今天早上才打卡在三峽的台北大學趕拍《守著陽光守著你》，不過在中午就收工，看起來應該是立刻殺回市區和邱宇辰共享午餐時光，還不忘換了輕鬆休閒的衣服，但左手上的手鍊，和早上打卡拍照時的手鍊是同一個，更坐實了她的身份。

吳品潔和邱宇辰過去在劇中是歡喜冤家，還有火辣吻戲，而她也曾在IG分享和邱宇辰等戲時的互動，害羞告白：「我昨天發現我很喜歡你，我今天也很喜歡你，我有預感我明天會更喜歡你。」兩人吃便當時，邱宇辰夾了她便當裡的菜，還問她，「我可以吃嗎？」等她點頭說好後，又冒出一句：「因為我答應妳不能偷吃。」超級肉麻。

▲吳品潔吃飯時戴的手鍊（右），和她早上拍戲戴的是同一款。（圖／讀者提供）

對此，邱宇辰經紀人表示：「哈哈哈他們是拍戲變成好朋友，餵食應該不太可能啦！我來了解一下，你等我一下喔！」隨後補充：「我剛剛有了解一下了啦，他們今天是有相約出去，因為他們因為拍念大學跟大家感情都很好都有革命情感、應該沒有什麼啦！」吳品潔也透過經紀人否認：「沒有（交往）耶，應該是大學每個演員們感情都很好，像家人一樣，大家幾乎都會約見面～」

▲邱宇辰和吳品潔相約在一家平價餐廳用餐。（圖／讀者提供）