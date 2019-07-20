朱孝天二度求婚！　親揭「3年前認定她」原因…老婆當場爆哭

記者傅家妤／綜合報導

朱孝天與中國大陸女星韓雯雯結婚3年，至今感情依舊黏暱，小倆口近來一起登上陸綜《跨界喜劇王》，他也趁機在舞台上重現了當初向老婆求婚的場景，連告白內容也完整重現，韓雯雯被感動得當場哭了出來，超甜蜜畫面閃瞎現場一票觀眾。

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▲朱孝天與韓雯雯結婚3年，至今感情依舊非常好。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

朱孝天近來參加《跨界喜劇王》，在最新一期節目中，邀來老婆韓雯雯助陣，兩人在台上飾演一對共患難的小情侶，表演的最後，他將現實帶入演出中，單膝下跪重現了當年向老婆求婚的場景，還念出了當年的求婚誓詞：「妳願意嫁給我嗎？我的錢就是妳的錢，我再也不會讓別人欺負妳了！」求婚成功後，兩人還當眾嘴對嘴接吻，十分甜蜜。

▲朱孝天還原當年的求婚誓詞。（圖／翻攝自秒拍／《跨界喜劇王》）

表演結束後，朱孝天受訪時也公開了認定韓雯雯的原因，過去他飽受酸民攻擊，經常被質疑「身材也管理不好」、「是F4裡最遜的一個」，讓他備受打擊，非常自卑，甚至認為自己這輩子就這麼完了，不過韓雯雯卻沒有因此離開他，不離不棄地陪伴在旁，讓他很感動：「所以就覺得這個女的，就是我希望能跟她一輩子。」

▲朱孝天還夫婦在台上接吻。（圖／翻攝自秒拍／《跨界喜劇王》）

超深情愛情宣言也感動了不少人，網友也紛紛送上祝福，「希望你們可以永遠幸福」、「好甜蜜喔，希望你們可以白頭到老」。

▲朱孝天告白老婆。（圖／翻攝自秒拍／《跨界喜劇王》）

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