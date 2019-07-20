ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃西田行腳19年！出外景遇大地震　整車人因他無法休息

記者蕭雅玲／埔心農場報導

三立行腳節目始祖《愛玩客》將邁入20週年，今（20日）在埔心農場舉辦《愛台客20th逗陣相挺感恩趴》活動，歷任主持人黃西田、澎恰恰、許效舜、沈文程、許志豪、陳小菁、鄭志偉、柯以柔、丁立祺、沈世朋、姚淳耀、柯大堡、阿白、UNA、菜子、邵大倫、阿克難得齊聚，全台北中南排隊美食也相挺在現場擺攤。

▲▼黃西田。（圖／翻攝自YouTube）

▲黃西田主持《草地狀元》是三立行腳節目最長壽的主持人。（圖／翻攝自YouTube）

今歷屆主持人難得齊聚，其中最長壽的主持人黃西田，從90年加入《愛台客草地狀元》至今19年，當時他與澎恰恰搭配主持，在近20年的主持過程中也常為節目在搏命，期間曾因耳膜有破洞，醫生叮嚀他不可以水浸過自己的耳朵，不然會耳鳴，嚴重的話會導致完全聽不到，但有次外景錄製試拍鮑魚，黃西田想說只是下水一下，心想不會有太大影響，沒想到試完起來馬上耳鳴，嚇得他從此不敢再潛水了。

請繼續往下閱讀...

而黃西田以前出外景，為了方便都是自己開車，有好幾次都差點開到睡著，後來他改搭高鐵到現場，有次外景結束他搭高鐵卻遇到甲仙地震，高鐵停駛他還被困在車廂幾個小時，後來跟著一群乘客走高鐵軌道回到就近的車站，準備要坐客運回台北，原本沒人發現他也在車上，卻因為記者跑上車採訪他，結果整車都知道他坐同一班車，一路上無法休息。

三立行腳節目從1999年製作《在台灣的故事》，經歷了《草地狀元》、《台灣尚青》、《台灣尚青》、《鳳中奇緣》、《用心看台灣》、《第三隻眼》、《寶島漁很大》、《新歐吉桑遊台灣》、《萬事ok團》、《寶島神很大》、《吃飽未》等12個多元型態的節目，拍攝五萬多個的人物故事，週週穩坐晚上十點線冠軍。

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

推薦閱讀

被問是否揪男友做雙人瑜珈？王麗雅霸氣號召百人沙灘做瑜伽

被問是否揪男友做雙人瑜珈？王麗雅霸氣號召百人沙灘做瑜伽

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

外景發懶看風景狂吃喝　浩子通告費這樣輕鬆賺

外景發懶看風景狂吃喝　浩子通告費這樣輕鬆賺

小小彬長大遭酸走鐘！　路上講髒話被偷拍「留陰影不敢出門」

小小彬長大遭酸走鐘！　路上講髒話被偷拍「留陰影不敢出門」

不滿自己聲音！利菁邁向林志玲的娃娃音　相隔一個月再度動「聲帶手術」

不滿自己聲音！利菁邁向林志玲的娃娃音　相隔一個月再度動「聲帶手術」

男星「面目全非」深山養病　腫大臉聊天20分路人竟認不出他

男星「面目全非」深山養病　腫大臉聊天20分路人竟認不出他

林采緹甩腥夫認「無性生活」3個月　努力接通告賺奶粉錢

林采緹甩腥夫認「無性生活」3個月　努力接通告賺奶粉錢

安妮「濕身」露小蠻腰出外景　性感指數爆表嗨翻全場

安妮「濕身」露小蠻腰出外景　性感指數爆表嗨翻全場

王仁甫暗指KID主持費拿太多　當兵也要刷存在感！

王仁甫暗指KID主持費拿太多　當兵也要刷存在感！

女星沒法坐久、站久　三個月不能好好走路原因曝光

女星沒法坐久、站久　三個月不能好好走路原因曝光

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鍾炫、佳恩劇本

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃西田, 澎恰恰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 任達華痛捂左腹「滿手鮮血」急喊2次醫院！　保安以為是粉絲…呆愣3秒
  2. 【SDCC】漫威發表會預測！第4階段9部電影「未來時間軸」網瘋傳
  3. 謝震武女兒穩上台大法律　曝「學霸養成秘辛」他每天堅持做這件事
  4. 快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄
  5. 黃西田行腳19年！出外景遇大地震　整車人因他無法休息
  6. 薔薔交到工程師新男友！　終結2年單身滿臉羞笑「整個人都變了」
  7. 郭雪芙披雪白婚紗「身材超有料」！　側面看..完美前凸後翹S曲線
  8. 《三生三世》仙妖CP成真！　胭脂認愛子闌…劇迷淚崩：圓滿了
  9. 蕭敬騰曬庾澄慶「老臉照」釣出周杰倫神回覆　拉近一看…竟撞臉他！
  10. 小玉泡臭水溝「手腳潰爛流膿」！　結尾揭自虐原因…網感動淚：第一次把他影片看完

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366