黃西田行腳19年！出外景遇大地震　整車人因他無法休息

記者蕭雅玲／埔心農場報導

三立行腳節目始祖《愛玩客》將邁入20週年，今（20日）在埔心農場舉辦《愛台客20th逗陣相挺感恩趴》活動，歷任主持人黃西田、澎恰恰、許效舜、沈文程、許志豪、陳小菁、鄭志偉、柯以柔、丁立祺、沈世朋、姚淳耀、柯大堡、阿白、UNA、菜子、邵大倫、阿克難得齊聚，全台北中南排隊美食也相挺在現場擺攤。

▲黃西田主持《草地狀元》是三立行腳節目最長壽的主持人。（圖／翻攝自YouTube）

今歷屆主持人難得齊聚，其中最長壽的主持人黃西田，從90年加入《愛台客草地狀元》至今19年，當時他與澎恰恰搭配主持，在近20年的主持過程中也常為節目在搏命，期間曾因耳膜有破洞，醫生叮嚀他不可以水浸過自己的耳朵，不然會耳鳴，嚴重的話會導致完全聽不到，但有次外景錄製試拍鮑魚，黃西田想說只是下水一下，心想不會有太大影響，沒想到試完起來馬上耳鳴，嚇得他從此不敢再潛水了。

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而黃西田以前出外景，為了方便都是自己開車，有好幾次都差點開到睡著，後來他改搭高鐵到現場，有次外景結束他搭高鐵卻遇到甲仙地震，高鐵停駛他還被困在車廂幾個小時，後來跟著一群乘客走高鐵軌道回到就近的車站，準備要坐客運回台北，原本沒人發現他也在車上，卻因為記者跑上車採訪他，結果整車都知道他坐同一班車，一路上無法休息。

三立行腳節目從1999年製作《在台灣的故事》，經歷了《草地狀元》、《台灣尚青》、《台灣尚青》、《鳳中奇緣》、《用心看台灣》、《第三隻眼》、《寶島漁很大》、《新歐吉桑遊台灣》、《萬事ok團》、《寶島神很大》、《吃飽未》等12個多元型態的節目，拍攝五萬多個的人物故事，週週穩坐晚上十點線冠軍。