《神隱少女》千尋為何能猜出父母？　7歲男童神解「藏18年謎底」

記者田暐瑋／綜合報導

日本動畫神作《神隱少女》創下超高票房紀錄，勇奪奧斯卡最佳動畫，至今尚未有作品能夠超越。而女主角千尋其中一段被湯婆婆要求從豬群裡找出父母，卻能斬釘截鐵回答：「爸爸媽媽都不在裡面！」不少人好奇為何千尋從哪裡能辨認出來，有一個小一男童說出一句話，意外點破這個多年難解的謎底。

《神隱少女》最後一幕湯婆婆出了道難題，要千尋在一群豬中找出自己的父母，千尋卻堅定地告訴對方，父母並不在裡面，一家人才成功逃出仙界。大陸知名論壇《知乎》分享一則真人故事，一名日籍華裔的爸爸和小一的兒子看完，問了兒子為什麼千尋會這樣回答，兒子則表示：「這是個腦筋急轉彎。」

▲千尋認出父母原因。（圖／翻攝自日網）



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小一兒子說道，湯婆婆一開始就說了「只有一次機會，只要猜中就自由了」，但如果只猜一次的話，就必須要在爸爸媽媽之間擇一，不管救了哪一個，另一個都會被犧牲掉，認為千尋發現湯婆婆話中的玄機，一次機會不可能同時救出父母，才會推測出父母都不在這群豬隻中。

這位日籍爸爸聽了很是震驚，但又問：「一次挑2隻豬不行嗎？」但兒子堅定表示，這樣就等於是選兩次，跟無賴沒什麼兩樣，讓爸爸羞愧說：「在孩子的世界裡，一次機會就是一次，而他竟還想動歪腦筋。」直呼自己和貪心的千尋父母沒有差別。

▲千尋父母因為貪吃被懲罰變成豬。（圖／翻攝自日網）

▲千尋最後救出父母。（圖／翻攝自日網）