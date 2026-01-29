Lazy Habits主唱是台灣女婿！　7歲女兒首入鏡...感性吐人父心聲

記者蔡琛儀／台北報導

活躍於倫敦與台灣的獨立嘻哈代表 「Lazy Habits 慵懶成性」，主唱James Collins身為台灣女婿，10多年來一半時間定居在台灣、一半的時間定居英國，近日更攜手與FRαNKIE阿法、BRADD合作〈Ornaments & Arguments 2.0〉，作為EP《Crystal Coastlines》的首支MV。

▲Lazy Habits主唱James、FRαNKIE阿法、BRADD合作〈Ornaments & Arguments 2.0〉。（圖／Lazy Habits 慵懶成性、THAT’S MY SHHH、Yonn提供）

James活躍於大港開唱、浪人祭等台灣音樂祭；2024年單曲〈Starting Fires〉累積5億播放次數。去年更是極為豐收的一年，不僅擔任The Roots、De La Soul等傳奇團體的巡迴暖場，再次登上英國最盛大的 Glastonbury音樂節舞台，並參與THAT’S MY SHHH在金音獎的演出。

▲James與女兒。（圖／Lazy Habits 慵懶成性、THAT’S MY SHHH、Yonn提供）

〈Ornaments & Arguments 2.0〉MV邀請James的女兒入鏡演出，難得的影像同框記錄對他而言意義重大。James表示：「女兒今年7歲了，從4歲起就常常跳上我們的演出舞台一起演出。一開始很擔心她是否會害怕，但她並看起來沒有，也對這個地方感到好奇，不斷問問題。直到後來我才知道，其實她還是有一點點害怕，只是因為太想了解拍攝的過程，所以選擇鼓起勇氣、踏出一步，走進未知之中。」