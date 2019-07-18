葉璇4年情斷！　親揭分手「GG很大男友」背後原因

記者傅家妤／綜合報導

女星葉璇出身豪門，身價高達台幣5億，參選「國際中華小姐」奪冠踏入演藝圈，拍過多部電視劇、電影，打開兩岸三地知名度，2015年認愛男友「小默先生」，多次傳出情變消息，沒想到日前她突然在直播中宣布，與小默先生已經和平分手，退回朋友關係。

▲葉璇證實與男友「小默先生」已經分手。（圖／翻攝自微博／葉璇）

葉璇在直播中透露，與小默先生已經14日分手，主要原因是雙方處在人生不同階段，對於感情的訴求不同，「當兩個人在兩個領域，尤其他在創業階段，我覺得在情感裡的需求會不一樣，他需要不停地工作，我不能因為我們的感情去妨礙他，讓他慢下腳步，反過來他也不能因為他的創業理想，而去妨礙我對情感的需求、追求。」因此最後雙方選擇重新退回朋友位置，和平分手。

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▲葉璇出身豪門，曾演過多部港劇，直爽性格擄獲不少粉絲的心。（圖／翻攝自微博／葉璇）

葉璇18日也在微博上發文，再度回應分手一事，「分離是為了更好地相聚。熱愛生活、熱愛工作、熱愛愛情，並且感謝美好的你。」不少粉絲也紛紛在底下留言鼓勵，「加油，我們一直都在」、「希望您能放下這段感情，努力地往前走」、「每段經歷都是獨一無二的，經歷過，放得下，重頭來過就好」。

▲葉璇發文回應分手。（圖／翻攝自微博／葉璇）

事實上，葉璇自2015年認愛小默先生後，不時會在社群網站上放閃，也曾曬出兩人的私訊對話截圖，意外曝光她喊對方為「最心愛的雞雞很大的寶寶」，該暱也掀起了不少熱議，不過最後她還是把該截圖刪掉，並PO文：「寶寶說不讓透露他的真實訊息。」不過近1年多來，她卻一改高調作風，鮮少秀恩愛，在鏡頭前也鮮少提及感情事，因此頻頻被傳出分手消息。

▲葉璇曾PO出與男友的對話紀錄，意外曝光男方的暱稱。（圖／翻攝自微博／葉璇）

不過早在3月份，葉璇曾曬出來自好友的「連體嬰」擺設禮物，遭到網友趁機催生：「妳也應該生了，親愛的，麗穎都生了。」不料她卻突然回應：「早就生了！」突如其來公開當媽消息，嚇壞不少粉絲，不過後來經紀人出面澄清：「沒有這回事。」

▲葉璇突認「生完了」。（圖／翻攝自微博／葉璇）