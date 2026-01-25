「偶像劇男神」私人行程被目擊！下半身1亮點網笑虧：像暴發戶

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手許紹洋在2000年初期來台演出偶像劇《薰衣草》、《海豚灣戀人》等劇爆紅，成為偶像劇男神，近年則將工作重心放在中國大陸。現年49歲的他日前現身合肥，眾多網友事後興奮曬出合照，而他的穿搭也引發討論。

▲「偶像劇男神」許紹洋私人行程被民眾偶遇。（圖／翻攝自微博）

私人行程遭偶遇

許紹洋低調造訪合肥的文創園區「合柴1972」，據園區工作人員透露，他此次屬於私人行程，並未安排公開活動。有幸運網友在社群平台曬出合照，紛紛感嘆：「他應該有40多了吧，一點都沒有歲月留下的痕跡」。曝光的合照中，他膚況緊緻、輪廓分明，面部狀態保持得極其良好，與當年《薰衣草》中的「季晴川」相比，幾乎沒有老態，讓網民大讚其「保養功力了得」。

▲許紹洋現身文創園區。（圖／翻攝自微博）

穿搭風格網評：像暴發戶

儘管顏值被讚凍齡，但許紹洋當天的服裝選擇卻讓網友看法兩極。他當天穿著一件帶有光澤感的黑色皮外套，頭戴黑色皮質漁夫帽，下身則搭配大面積破損的黑牛仔褲。最引人注目的是，他在腰間繫上了一條鮮紅色的印花腰巾。

▲網友與許紹洋合照，男神穿搭引發討論。（圖／翻攝自微博）

對於許紹洋的穿搭，有網友直言其風格帶有強烈的「九十年代審美」。還有人認為層次過多的點綴顯得有些「暴發戶土味」，雖然看得出服裝造價不斐，但身上的配件過多，引來網友笑虧男神品味似乎「凍結」在了過去。