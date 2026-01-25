看霍諾德攀101狂冒手汗！視網膜PO照「愛犬緊閉雙眼」網超感同身受

記者陳芊秀／綜合報導

美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101，全程透過國際串流平台Netflix在全世界直播。而直播至今已經超過1小時，高度已經超過70樓，主持人視網膜忍不住發文「好高……。」

▲正在觀看霍諾德攀101！視網膜發文。（圖／翻攝自臉書）

視網膜在社群平台發文：「好高……今天第一次知道我的手會流手汗。」接著他在留言串PO出家中觀看直播的照片。 照片中，電視螢幕正播放霍諾德徒手攀登台北101的直播畫面，俯瞰高度的視角驚人，而他的愛犬柴犬「柚子」則縮在沙發墊之間，雙眼緊閉，似乎不敢直視螢幕。 他也幽默配文寫道：「柚子也覺得很可怕。」

▲視網膜曬愛犬柚子在電視機前緊閉雙眼的照片。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，瞬間引發大批正在收看直播的網友共鳴。 留言區湧入無數網友表示自己也出現「生理反應」，紛紛留言「看到好抖」、「真的好緊張」、「我也是，緊張」、「原來大家緊張都會流手汗」、「看 5 分鐘，我的手跟腳狂流欸」、「看個轉播手都在流汗了」。還有人表示「我是看到一直有尿急的感覺……」、「我的等級也很低，手冒汗早餐吃不下，我不能再看了」。

目前直播超過1小時，霍諾德即將完成「竹節塔身」高樓層區域，接下來要攻頂，全台民眾也跟著屏息以待，祈禱這位傳奇人物能平安完成壯舉。