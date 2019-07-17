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艾美獎《冰與火之歌》32項入圍破紀錄！　雪諾、龍母搶視帝后「編劇也中了」　

記者蕭采薇／綜合報導

第71屆艾美獎（Emmy Awards）入圍名單在美國時間16日晚間揭曉，今年播出「最終結局」第八季的人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）獲得32項提名，打破艾美獎單屆入圍的最高紀錄，將角逐最佳劇情類影集、最佳劇情類影集男主角和最佳劇情類影集女主角等重要獎項。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第五集。（圖／HBO提供）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》獲得本屆艾美獎32項提名，圖為「龍后」丹妮莉絲 。（圖／HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》雖然最終季評價不如預期，但仍風光入圍32項提名。包括將與《絕命律師》、《這就是我們》以及《追殺夏娃》等夯劇競爭「最佳劇情類影集」。飾演瓊恩雪諾的基特哈靈頓 （Kit Harington）以及飾演「龍后」丹妮莉絲的艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke），也雙雙入圍最佳劇情類影集男主角和女主角。

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▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》第八季第五集劇照。（圖／HBO提供）

▲瓊恩雪諾的基特哈靈頓，入圍最佳劇情類影集男主角。（圖／HBO提供）

除了男女主角外，劇中飾演包括席恩的阿爾菲艾倫 （Alfie Allen）、「小惡魔」提利昂的彼得汀克萊傑（Peter Dinklage），以及詹姆蘭尼斯特的尼可拉科斯特瓦爾道（Nikolaj Coster-Waldau）都獲得入圍肯定，而彼得汀克萊傑已經憑藉「小惡魔」一角入圍過7次艾美獎最佳男配角，並抱回3座獎盃。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》最終結局劇照。（圖／HBO提供）

▲飾演「小惡魔」提利昂的彼得汀克萊傑，已多次以此劇拿下艾美獎。（圖／HBO提供）

女配角方面，也是《冰與火之歌：權力遊戲》的天下。包括飾演「女爵士」布蕾妮的格溫多蘭克利絲緹（Gwendoline Christie）、「大反派」瑟曦蘭尼斯特的琳娜海莉（Lena Headey）、「北境女王」珊莎史塔克的蘇菲特納（Sophie Turner），以及深受觀眾喜愛的「狼家小妹」艾莉亞史塔克的麥茜威廉斯（Maisie Williams），都將一起角逐最佳女配角。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》最終結局劇照。（圖／HBO提供）

▲史塔克家族的珊莎（右）和艾莉亞（左）姊妹，將一起競爭女配角獎。（圖／HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》同時也入圍包括化妝、攝影等製作獎項，也包含最受矚目的「編劇」獎。這也讓電視台HBO以總共137項提名稱霸今年艾美獎的入圍名單，Netflix則以117項提名位居第二。第71屆艾美獎頒獎典禮，將於美國時間9月22日晚間5點於落杉磯微軟劇院舉行。

►►►第71屆艾美獎完整入圍名單

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