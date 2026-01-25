直擊／霍諾德在101半空聊天！笑喊「很好玩」　狂讚台北：風景美到不行

記者蕭采薇／台北報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，就在稍早他攀爬至大樓中段的平台進行短暫「中場休息」時，與地面主持人進行空中連線。他一派輕鬆地笑說：「很好玩！就像在爬山啊！」還稱讚台北風景「美到不行」。

▲霍諾德在半空中休息時，還能和地面上的主持人聊天 。（圖／記者李毓康攝）

幾百公尺高空閒聊 霍諾德：就像在爬山

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍諾德趁著休息空檔調整呼吸，主持人透過無線電緊張地問道：「現在感覺如何？」沒想到掛在半空中的他，竟然語氣輕快地回答：「很好玩啊！」

彷彿腳下踩的不是高聳入雲的摩天大樓，霍諾德接著說出一句讓全場驚掉下巴的話：「這感覺就像在爬山啊！」這句輕描淡寫的形容，瞬間讓原本凝重的直播氣氛變得歡樂。

▲霍諾德於台灣時間25日一早，挑戰徒手攀登台北101 。（圖／記者李毓康攝）

淡定喬裝備看風景 驚呼人潮「不可思議」



既然停下來休息，霍諾德也沒閒著，他一邊淡定地調整身上的鎂粉袋與裝備，一邊欣賞信義區的高空美景。當被問到視野如何時，他眼神發亮地說：「風景很美！」隨後更忍不住往下看了一眼，驚呼：「美到不行！」

看著地面上密密麻麻、宛如螞蟻般的人群，他也對台灣民眾的熱情感到相當新奇，笑說：「看到這麼多人聚集在這裡，真的很不可思議。」在短暫且愉快的「中場聊天」後，霍諾德隨即拿掉耳麥，切換回專注模式，繼續向101塔尖發起最後衝刺。