霍諾德爬象山被捕獲
霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」
瑀熙「挺孕肚」穿比基尼
三上悠亞被拍「0偽裝吃宮原眼科」！下衣失蹤現身台中 4.1萬人讚爆

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣女神三上悠亞2023年8月宣布引退AV界後，2025年底證實加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，令許多台灣粉絲又驚又喜。近日格外引起討論的是，她把握工作空檔前往台中遊玩，朝聖知名的冰淇淋店，至今已吸引4.1萬人按讚！

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲三上悠亞完全沒有偽裝。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

照片中，可以看到三上悠亞現身台中，化身最美觀光客開心打卡。她身穿一件純白色的寬鬆毛絨連帽外套，搭配黑色膝下長靴，呈現出下衣失蹤的視覺效果，讓她的一雙美腿一覽無遺。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲三上悠亞在台中化身最美觀光客。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

除了與景點合影，三上悠亞也不忘品嚐美食，只見她手捧兩杯裝飾著草莓與餅乾的豐富冰淇淋，對著鏡頭露出甜美笑容。她特意敞開外套，露出內搭的黑色背心與若隱若現的鎖骨線條，將休閒與性感完美融合。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲三上悠亞朝聖知名的冰淇淋店。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

事實上，三上悠亞在上個賽季曾以「限定啦啦隊」身分，短暫加入夢想家應援，到了本賽季，她直接以正式啦啦隊員之姿加入夢想家。對於選擇「25號」為啦啦隊背號，她解釋是取其日文諧音「開心的笑」，希望帶給大家開心的笑容。

【笑得你心裡發寒】狗勾盯著奴才露齒笑　怎麼有點恐怖XD

