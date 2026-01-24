ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
霍諾德爬象山被捕獲
霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」
瑀熙「挺孕肚」穿比基尼
直擊／王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」：不是遺憾是一種圓滿

記者蔡琛儀／台北報導

「甜蜜天后」王心凌今（24日）在小巨蛋舉辦第二場演唱會，也是她此次「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最後一場，在演唱完最後一首歌曲〈當你〉時，王心凌哽咽落淚向台下歌迷告白，並表示，走了855天，今晚過後要休息一下了，「我覺得不是遺憾是一種圓滿。我把你們給我的愛全部裝進了心裏。」最後演唱會在依依不捨的氣氛下，超時5分鐘畫下句點。

▲▼王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北場day2。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

▲▼王心凌今晚在小巨蛋舉辦最終場演出。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

▲▼王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北場day2。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

第二天加碼更新多套全新服裝，她開場開心欣賞粉絲的大字報，不過看到有人高舉「甜心教母」，王心凌瞬間傻眼，假裝變臉回：「我也沒什麼好反駁的。」讓全場笑成一片。唱到〈教海鷗飛行的貓〉時，由於今晚是收官場，舞者全不捨哭成一片，讓王心凌直呼：「不能這樣啦，要開心，你們去旁邊冷靜一下！」

此外，昨晚預計要在高空繞行全場的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」意外發生機械故障，突如其來的意外考驗王心凌和團隊的危機處理能力，即使最後故障未修復，王心凌不願意讓粉絲少聽一part的歌曲，因此和團隊決定走下台步行繞場，今晚最終場的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」總算平安升空，王心凌開心說：「昨天環節，它第一天上班就休息了，但今天它出現了！」總算可以與二、三樓的歌迷們近距離互動。

▲▼▲▼王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北場day2。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）。

▲▼王心凌的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」終於恢復正常，可清楚見到高台上放了超多綠色乖乖。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

▲▼▲▼王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北場day2。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）。

在演唱完最後一首歌曲〈當你〉時，王心凌哽咽向台下歌迷告白：「真的很開心 ，從台北開始 ，然後再回到台北，結束了這一趟sugar high的旅程。我想說，謝謝你們在這麼多選擇裏走進了這裏，謝謝你們願意把一個晚上的時間都交給我，這件事情對我來說從來都不是理所當然，是被我們一步一步走成必然。」

她坦言，每一次謝幕在台上都會很用力的對大家揮手，「因為我希望把我最真摯的心能夠傳給現場的每一位你們，我也會很認真的看著台下的你們，因為我想把你們每一張的笑臉都記在腦海裏。這不是因為擔心結束，是因為我想要好好收藏這一份飽滿的能量陪我一起去到更遠的地方。」

▲▼▲▼王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北場day2。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）。

▲王心凌圓滿結束演唱會。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

走了855天，王心凌說今晚過後要休息一下了，「我覺得不是遺憾是一種圓滿。我把你們給我的愛全部裝進了心裏 ，它會變成一種安靜卻堅定的光，照亮我，去為你們尋找下一座城市，下一個開始。謝謝你們，是因為你們我才會在這裏。謝謝你們。」並與歌迷相約很快再見。隨後「Sugar Land」的巨型大門從舞台側邊緩緩闔上，她踏進大門後向所有觀眾深深一鞠躬，Sugar Land的大門關起上鎖，為故事正式畫下句點。

圭賢高雄撂台語：母湯喔！　XD 希澈告白「喜歡高雄＋鼎王」

