直擊／根本沒在怕！霍諾德掛101外牆「單手燦笑揮手」　民眾目擊嚇瘋：心臟痛

記者蕭采薇／台北報導

這心臟到底是鐵做的還是鋼做的？美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）正在挑戰徒手攀登台北101。已經攀爬至大樓中段的他，竟還能抓著窗框，對著無人機鏡頭和現場民眾「燦爛微笑揮手」，展現出王者的強大心態。

▲霍諾德掛在台北101外牆，面帶微笑打招呼。（圖／記者李毓康攝）

掛在幾百米高空 他竟像在逛大街

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前霍諾德已攀爬超過半個小時，高度持續上升。《ETtoday新聞雲》直擊，當他經過一處樓層時，霍諾德竟然在大樓外牆「定格」，僅靠手指扣住微小的金屬邊緣，騰出一隻手親切地向揮手致意，臉上還掛著他招牌的靦腆微笑，彷彿不是在玩命攀爬，而是在跟鄰居打招呼。

▲霍諾德於台灣時間25日一早，挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）



信義區民眾全瘋了 驚呼：他是外星人吧

這一幕透過大螢幕直播傳回地面，圍觀群眾瞬間爆出驚呼聲。不少人摀著嘴不敢置信地說：「太扯了啦！他在那裡揮手？」、「我光看就心臟痛，他居然還能笑？」

▲霍諾德站在台北101外牆，向圍觀民眾揮手。（圖／記者李毓康攝）



且戰且走展現王者餘裕

事實上，霍諾德在攀爬過程中一直保持著極佳的節奏，偶爾還會停下來調整呼吸、甚至欣賞一下信義區的風景。這種在生死邊緣遊刃有餘的態度，正是他被稱為「赤手登峰」傳奇的原因。目前挑戰仍在繼續，全台民眾都正屏息以待他攻頂的那一刻。