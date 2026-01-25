直擊／終於等到你！霍諾德「招牌紅T恤」現身台北101　微笑揮手：準備好了

記者蕭采薇／台北報導

延遲了24小時，全台屏息以待的時刻終於來臨！美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日早晨8點30分左右，身穿招牌紅色T恤，神情輕鬆地出現在台北101大樓底層。面對現場早已擠爆的粉絲與媒體，他露出招牌的靦腆微笑，親切地揮手致意，完全看不出即將進行一場「玩命挑戰」的緊張感。

▲霍諾德穿著招牌紅色T恤現身，向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

一現身引爆尖叫聲 霍諾德靦腆揮手

儘管即將挑戰的是高達508公尺、完全無繩索保護的台北101，但霍諾德看起來就像是準備去公園散步一樣輕鬆。他一現身管制區，立刻引發現場圍觀民眾尖叫歡呼，不少粉絲激動高喊：「Alex! Good Luck!」、「You are the GOAT!」

▲霍諾德確認最後攀登事宜，妻子桑妮也在旁。（圖／記者李毓康攝）

聽到群眾熱情的加油聲，霍諾德特地停下腳步，向群眾示意，並露出招牌的靦腆笑容，並揮手表達感謝，展現世界級王者的從容氣度，隨後便專注地走向起攀點進行準備。

愛妻桑妮愛相隨 信義區天氣好轉

霍諾德的妻子桑妮（Sanni McCandless）也來到台北，陪伴丈夫的進行挑戰。相比昨日的陰雨，今早信義區雖然有雲層，但天氣不算差，陽光灑落在台北101的玻璃帷幕上。霍諾德目前正在進行最後的暖身。這場挑戰地心引力、名留青史的「世紀攀登」，即將在9點準時開始，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲霍諾德即將挑戰「徒手攀登」台北101。（圖／記者李毓康攝）

