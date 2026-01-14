快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

記者蔡琛儀／台北報導

近年相當認真鑽研網球的天王周杰倫（周董），終於在台灣時間今天下午圓夢受邀登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，也是首位參加澳網的華人歌手。周董首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，Petar曾是許多知名大咖球星的陪練員；稍早周董和Petar猜拳猜輸，遺憾的是，周杰倫首輪就遭到淘汰，無緣對上俄羅斯前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

▲▼周杰倫登澳網一分滿貫賽，對上澳洲網球員Petar Jovic。（圖／路透社、翻攝澳網IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

正式開賽，由於Petar猜拳獲勝，選擇先發球，原本戴著墨鏡的周董，帥氣把墨鏡丟在場邊，但Petar一發球，周董反應不及，連球都沒碰到就落敗，但周董仍展現運動家風範，為對方鼓掌、比讚並擁抱，也如他先前自己說，由於只有1分決勝負，所以自己可能球都沒碰到就出局了，「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」

▲周杰倫展現運動家風範。（圖／路透社）

澳網介紹，周董是華語流行樂天王以及在電影《青蜂俠》飾演「加藤」而周董在賽前也被拍到和西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）熱烈聊天，還興奮拿著自己的證向艾卡拉茲展示。不過，外界也發現周董的籤表上被標示為CHN（中國），並非和葛藍喬安娜一樣是TPE，但澳網官網拍攝周董與艾卡拉茲聊天時的主播，又稱他是「台灣歌手、作曲家、演員」。

▲周杰倫和艾卡拉茲相見歡。（圖／翻攝澳網IG）

澳網「1分大滿貫」賽在2025年首度舉行，以1球決勝負，由22位頂尖職業球員、10名澳洲業餘球員共同參賽，比賽採單淘汰制，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，率先贏得1分的一方獲勝晉級，最終連闖5關的贏家，將可獨享百萬澳幣（約2114萬台幣）的冠軍獎金。除了台灣好手葛藍喬安娜，還有新生代球王艾卡拉茲、辛納、前波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國知名女將高芙（Coco Gauff）、日美混血女將大坂直美等大咖球星。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！