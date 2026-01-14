ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
叫賣哥入境日本險遭原機遣返
超商連續5天零食飲料「買1送1」
網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」
YTR查理公開瑞典產子過程！　崩潰喊：早知道就在台灣生

記者王靖淳／綜合報導

以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典男友Jonas，小倆口2024年正式搬到瑞典生活，去年5月更開心公開懷孕的消息，並在11月正式迎來寶寶的出生，平時會透過社群記錄生活的她，最近也拍影片坦言後悔沒回台灣生小孩。

▲查理。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

▲查理。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

影片中，查理分享在瑞典生產的真實經歷，回憶生產當晚，她透露半夜12點在家中突然感到劇烈陣痛，起初還擔心是假性陣痛，直到凌晨1、2點左右，她清楚聽到肚子裡發出「啵」的一聲，確認是羊水破了，當下緊張的她立刻致電醫院求助。沒想到，瑞典的醫療與台灣大不同，電話那頭並沒有要她馬上就醫，反而要求她記錄陣痛頻率，必須達標準才能前往。查理只好強忍劇痛在家測量，直到痛到站不起來時，才在老公的陪同下於凌晨四點多抵達醫院。

原以為到醫院就能獲得救贖，殊不知這才是崩潰的開始。查理坦言，這是她生產過程中最不滿的地方，因為當她告知醫護人員羊水已破時，對方竟抱懷疑態度，而且不敢真的檢查。院方向查理解釋，若是檢查確認羊水破裂卻未進入產程，會有細菌感染的風險，屆時就必須強制催生，因此他們選擇讓查理在待產室觀察。

▲▼查理。（圖／翻攝自YouTube／I`m Jonas）

▲查理後悔沒回台生小孩。（圖／翻攝自YouTube／I`m Jonas）

除了對醫療處置感到不解，瑞典對於催生的規定也讓查理相當崩潰。她表示當時自己其實已超過預產期兩、三天了，心中納悶為何醫院不乾脆直接幫她催生，但根據當地法規，必須要懷孕滿41週以後才能進行催生手術。面對無止盡的疼痛，查理忍不住吶喊：「早知道我就在台灣生了！」她認為在台灣若遇到這種狀況，至少可以選擇直接剖腹產，不用白白經歷這些陣痛。

所幸這場生產驚魂記在確認開四指後迎來轉機，查理表示，當護理師發現她的陣痛頻率恢復且宮口已開，終於判定她是真的要生了，隨即將她轉送進產房。她形容「送進產房以後都非常的好」，醫護人員立刻為她安排笑氣，並施打無痛分娩，為此她透露，自己在打完無痛的那一刻，終於不痛了，整個人舒服非常多，也才有餘力去迎接寶寶的到來。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

