頑童公認「最雷隊友」是他！ 放話大巨蛋開唱：必須拿下

▲頑童出席代言記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈天團頑童MJ116開春接下手遊代言，今（14日）出席記者會，談到拍攝廣告過程，瘦子坦言拍跑步畫面時地板相當危險，還擔心踩空扭斷腳，加上草長得又高，後面臨演還得演出人潮壅擠的感覺，「那地板真的很危險。」他忍不住笑說：「最近在想說，幹嘛不用AI拍一拍就好了。」

▲▼瘦子被虧是雷隊友。（圖／記者徐文彬攝）



3位都是人夫的他們，笑說現在能打遊戲是件很奢侈的事，不過只要在演唱會後台，有空就是在打遊戲。」他們直言這款遊戲課金也沒用，「靠的是實力跟謀略。」至於誰是雷隊友？瘦子直接被點名，大淵爆料他在遊戲裡負責種田、囤糧食、蓋糧倉等的後勤角色，瘦子苦笑說：「我就是在種田的司倉，找人放糧倉，而且打字又很慢，只是在種田，沒想到援軍一來，田也沒了。」

月底台中演唱會將至，談及進度，團員表示先前唱了很多城市，每一場都經過調整與修正，「台中一定會是更好的樣子。」也透露這次演出沒有嘉賓，除了舞台規模全面升級，道具也買了更多，不過瘦子笑說這次不會再送歌迷道具了，談及體力部分，大淵現在愛上騎腳踏車、爬山，一次動輒40、50分鐘起跳，甚至一個多小時，被問及有無瘦了？他笑說：「沒瘦啦，是心智瘦了。」

頑童透露台中演唱會後，農曆新年會全面進入休假模式，回歸家庭，今年也將一路跑巡演到年底，「把時間都留給公司了。」至於會否唱進高雄？他們則表示南部場次仍在規畫中，至於粉絲敲碗已久的台北大巨蛋？他們霸氣表示：「必須拿下，只是時間問題。」

