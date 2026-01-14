周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖：我能做的就是這個

記者蔡琛儀／綜合報導

近年相當認真鑽研網球的天王周杰倫（周董），終於在台灣時間今天下午圓夢受邀登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，也是首位參加澳網的華人歌手。周董首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，遺憾的是，周董首輪就遭到淘汰。

▲周杰倫今天首度參加澳網一分滿貫賽。（圖／路透社）

稍早周董也發文自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名了。」也可見到場邊許多觀眾紛紛用繩子把帽子垂到周董面前請他簽名的超暖畫面，隨後周董更幽默說：「以後除了練球還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天下午正式開賽，由於Petar猜拳獲勝，選擇先發球，原本戴著墨鏡的周董，帥氣把墨鏡丟在場邊，但Petar一發球，周董反應不及，連球都沒碰到就落敗，但周董仍展現運動家風範，為對方鼓掌、比讚並擁抱，也如他先前自己說，由於只有1分決勝負，所以自己可能球都沒碰到就出局了，「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」

▲▼周杰倫賽後幽默發文。（圖／翻攝周杰倫IG）

澳網也釋出一段幕後花絮影片，周董穿著自家的潮牌皮外套，一身黑色勁裝帥氣現身，老婆昆凌也陪伴在旁，周董還和西班牙球王艾卡拉茲相談甚歡，雖然沒有奪下獎金，但還是圓了周董的澳網夢。

▲周杰倫和老婆昆凌。（圖／翻攝澳網IG）