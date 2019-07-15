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林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

記者潘慧中／綜合報導

林明禎擁有32E、22腰的魔鬼身材和天使臉孔，被譽為「真人版娜美」，時常和粉絲分享工作點滴的她，13日上傳一系列出席活動的美照，她當天單穿中空裝現身，其中一張放鬆坐下的照片，網友忍不住放大她的肚皮，全都看傻了，意外揭曉她的真實身材。

▲▼林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲林明禎中空裝現身。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

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林明禎透露原本只準備了一套運動服，幸好有廠商緊急救援，讓她得以美麗出席記者會，只見她身穿芥黃色套裝，相當映襯她的雪白肌膚，短版剪裁襯托出小蠻腰，不規則過膝裙露出纖細小腿，搭配厚底跟鞋拉長整體比例。

▲▼林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎辣露腹肌和美腿。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

格外引起討論的是，當林明禎坐下來受訪時，小腹不但沒有擠出贅肉，甚至隱約還能看到馬甲線，秀出長期以來的健身成果，不少網友都忍不住直誇：「坐下來竟然沒擠肉」、「身材是真的好欸！」

▲▼林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎坐下後完全沒有擠出贅肉。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

維持窈窕身材的背後，林明禎其實付出不少心力，她曾透露每天會多喝水，並透過運動讓自己大量排汗，不但可以消水腫，還能促進新陳代謝，她堅持每周運動3到4天，有氧運動搭配重量訓練以達到效果。

▲▼林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎熱衷健身。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

控制飲食習慣的方面，林明禎表示會盡量吃原型食物，並適當攝取蛋白質，但如何減肥不減胸呢？她透露早上有時候會吃酪梨，內含的不飽和脂肪酸能增加胸部組織彈性，進而達到豐胸的效果。

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