曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

記者孟育民／台北報導

公視人文紀實節目《列車人生》第六集將於本周四（15日）晚間9點播出，邀請新加坡主持人楊君偉擔任列車旅人，搭乘越南「統一號」列車展開1,726公里、35小時的南北縱貫之旅。這趟從河內南下的旅程，楊君偉在著名「火車街」體驗列車幾乎擦身而過的驚險瞬間，穿越戰地隧道、探訪純樸漁村，見證越南人民的韌性與重生，沿途壯麗美景也觸動他罕見袒露媒體生涯低潮的心路歷程，分享如何藉陶藝創作找回內心的純真與療癒。





▲▼楊君偉擔任《列車人生》旅人，見證越南「河內火車街」 體驗火車擦身驚險瞬間。（圖／公共電視、新傳媒提供）

旅程中訪問當地漁民的工作艱辛時，感性觸動楊君偉罕見袒露媒體生涯低潮。曾獲「新加坡亞洲影藝創意大獎」最佳時事節目主持人的他，坦言長期在競爭激烈的媒體環境中壓力過大，曾罹患憂鬱症後毅然轉任教職。

楊君偉吐露從事媒體工作30多年的矛盾：「我一直被訓練成客觀中立，但我比較喜歡有堅定立場、強烈感受，也常覺得自己不太適合大眾，比較適合小眾。我是內向的，但在鏡頭前必須表現得很外向。」這段真情告白，讓觀眾看見光鮮主持人背後的掙扎。

▲楊君偉吐露心路歷程。（圖／公共電視、新傳媒提供）

當列車行經全球最美鐵道之一的海雲關山道，從順化到峴港的20公里路線，山海交織的絕美景色讓楊君偉讚嘆：「看到這風景，一切都值得了！」來到會安古鎮體驗傳統陶藝製作，他分享疫情期間就開始對陶藝產生興趣：「我面對泥土時也在思考如何塑造人生，陶藝讓我安靜下來，終於可以服務自己。就算做錯或泥土塌了，都不是壞事，就像每一站都是必經之路。」首次使用人工轉盤就被陶藝創作者稱讚有天分，當作品被估價25萬越南盾時，楊君偉更笑說：「我喜歡這個價錢！」