《單身即地獄》魅力王剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥

記者吳睿慈／花蓮報導

南韓人氣節目《生存王2》宣布來到台灣花蓮拍攝，本季主演群邀來金鐘國（正名：金鍾國）、偶像歌手THE BOYZ金泳勳、《單身即地獄》陸俊書以及前季班底金炳萬，4位韓星14日一早搭著班機直飛來到花蓮。4位都是人氣藝人，其中，陸俊書曾出演《單身即地獄》，他當時是長髪出演，是男性參賽者裡的魅力王，如今剪成清爽短髮，現場有花蓮民眾發現他就是參賽者，驚呼「本人短髮好帥」。

▲▼陸俊書過去是長髮，14日來到花蓮是短髮。（圖／翻攝自陸俊書IG）



陸俊書第一次來到台灣，這次為拍攝節目而來，他把招牌長髮剪掉，變身成俐落短髮的帥氣造型，甫現身就掀起陣陣尖叫聲，記者會現場也有路過民眾發現他就是《單身即地獄》出演者，民眾記者會結束後，坐在椅子上看著照片驚呼「陸俊書好帥」、「短髮更帥」。

▲記者會現場有花蓮民眾認出陸俊書。（圖／翻攝自陸俊書IG）

陸俊書過去是UDT海軍特戰隊出身，對於野外生存很擅長，但他謙虛表示「我離軍人身份已經有一陣子了，搞不好比泳勳還撐不住。」這次第一次來台，他表示：「比起帶禮物回韓國，花蓮剛好是有山有海的地方，我又與海有很大的淵源，希望可以去深潛，看看有沒有貝殼可以帶回去。」

▲泳勳做好準備來台錄生存節目。（圖／記者吳睿慈攝）



同趟來台拍攝的還有偶像歌手出身的泳勳，他是人氣男團THE BOYZ一員，是否會擔心不適應？他揮揮手否認說：「確實會有負擔，但我來錄生存節目就有心理準備了，要我跳進泥濘，抓蟲子吃都可以。」他很有信心可以在叢林生存，「我是偶像，我會展現偶像的魅力，我可以睡得很少，過去團體跑行程時，我可以不睡覺，然後我是偶像，我一直都有在減肥，可以不吃，我很可以挨餓。」