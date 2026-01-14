《單身即地獄》魅力王剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

叫賣哥入境日本險遭原機遣返
超商連續5天零食飲料「買1送1」
網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 Yuri 陳洛心 阿諾 張純 阮經天 張鈺凰 李奧納多

《單身即地獄》陸俊書剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥

記者吳睿慈／花蓮報導

南韓人氣節目《生存王2》宣布來到台灣花蓮拍攝，本季主演群邀來金鐘國（正名：金鍾國）、偶像歌手THE BOYZ金泳勳、《單身即地獄》陸俊書以及前季班底金炳萬，4位韓星14日一早搭著班機直飛來到花蓮。4位都是人氣藝人，其中，陸俊書曾出演《單身即地獄》，他當時是長髪出演，是男性參賽者裡的魅力王，如今剪成清爽短髮，現場有花蓮民眾發現他就是參賽者，驚呼「本人短髮好帥」。

▲▼《單身即地獄》陸俊書剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼陸俊書過去是長髮，14日來到花蓮是短髮。（圖／翻攝自陸俊書IG）

▲▼陸俊書過去是長髮，14日來到花蓮是短髮。（圖／翻攝自陸俊書IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...


陸俊書第一次來到台灣，這次為拍攝節目而來，他把招牌長髮剪掉，變身成俐落短髮的帥氣造型，甫現身就掀起陣陣尖叫聲，記者會現場也有路過民眾發現他就是《單身即地獄》出演者，民眾記者會結束後，坐在椅子上看著照片驚呼「陸俊書好帥」、「短髮更帥」。

▲▼《單身即地獄》陸俊書剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥。（圖／記者吳睿慈攝）

▲記者會現場有花蓮民眾認出陸俊書。（圖／翻攝自陸俊書IG）

陸俊書過去是UDT海軍特戰隊出身，對於野外生存很擅長，但他謙虛表示「我離軍人身份已經有一陣子了，搞不好比泳勳還撐不住。」這次第一次來台，他表示：「比起帶禮物回韓國，花蓮剛好是有山有海的地方，我又與海有很大的淵源，希望可以去深潛，看看有沒有貝殼可以帶回去。」

▲▼《單身即地獄》陸俊書剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥。（圖／記者吳睿慈攝）

▲泳勳做好準備來台錄生存節目。（圖／記者吳睿慈攝）

同趟來台拍攝的還有偶像歌手出身的泳勳，他是人氣男團THE BOYZ一員，是否會擔心不適應？他揮揮手否認說：「確實會有負擔，但我來錄生存節目就有心理準備了，要我跳進泥濘，抓蟲子吃都可以。」他很有信心可以在叢林生存，「我是偶像，我會展現偶像的魅力，我可以睡得很少，過去團體跑行程時，我可以不睡覺，然後我是偶像，我一直都有在減肥，可以不吃，我很可以挨餓。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陸俊書單身即地獄

推薦閱讀

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

11小時前

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

7小時前

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

12小時前

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

1小時前

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

11小時前

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

19小時前

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

19小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

1/13 08:49

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

5小時前

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

20小時前

林襄傳遭莉奈冷凍！　「悄調整事業方向」經紀合約現況曝

林襄傳遭莉奈冷凍！　「悄調整事業方向」經紀合約現況曝

9小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版

《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版
香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

看更多

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

7分鐘前0

曾獲大獎肯定！新加坡男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

10分鐘前0

頑童公認「最雷隊友」是他！ 放話大巨蛋開唱：必須拿下

1小時前0

阿本砸千萬買房！20年積蓄全梭哈　咬牙過日：通告費就是生活費

1小時前2

林依晨離開台灣「自製倒數月曆」給4歲愛女　親曝2寶媽育兒秘訣！

1小時前10

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

1小時前10

陳詩媛懷孕被下令控制體重　「1公斤都不能多」崩潰：太難了吧

1小時前0

《單身即地獄》魅力王剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥

1小時前0

阿本秘戀炎亞綸9年！吐心路歷程「壓力緊繃」　認花2年走出情傷

1小時前1628

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

讀者迴響

熱門新聞

  1. 私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒
    11小時前1827
  2. F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」
    7小時前164
  3. 范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：輸贏上萬起跳
    12小時前2664
  4. 快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！
    1小時前2825
  5. 緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商下手　遭揭真面目
    11小時前107
  6. 阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　親曝真實想法
    19小時前2222
  7. BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」
    19小時前14
  8. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    1/13 08:49162
  9. 網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！
    5小時前105
  10. 「最正啦啦隊女神」上月生病住院！　親曝藥物副作用
    20小時前1210
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合